空瓶推介｜記者實試8款開架身體/面部護膚 性價比高可媲美專櫃？

【空瓶推介/評測】網絡上有眾多護膚、美妝產品，由宣傳廣告到真人實試分享都有，到底產品的真實功效又如何呢？眾多美妝護膚產品中，最能夠感受功效的必定會是護膚類別，只需很短時間就可以分別好壞：功效不足就會等於沒用，過於厚重皮膚無福消受就會長出暗倉。空口無憑，直接以行動說話，空瓶表達出說服力！



記者今次實試評測8款不同開架品牌護膚產品，由洗臉、落妝到防曬都有，想知道那一款是實力之最，即管看看用後感及平價產品的功效吧！

記者實試8款開架品牌身體/面部護膚產品（李樂瑤 攝）

空瓶推介： 1. SEKKISEI 雪肌精 Gentle Wash 140ml HK$135

雪肌精作為屹立30年以上的日本人氣國民品牌，一直主打美白、保濕，而這款洗面乳通過多重敏感測試，當中以獨家成份「ITOWA」奢侈配合和漢植物成分，聲稱能夠清潔同時提升保濕屏障。

空瓶推介： 1. SEKKISEI 雪肌精 Gentle Wash 140ml HK$135（李樂瑤 攝）

一開始使用就已印象良好，泡沫綿密、有彈性，而且洗後沒有緊繃、刺痛等，不過盛夏之際或油肌女生則要斟酌使用，控油能力未必足夠。

空瓶推介： 2. B.glen 礦泥潔面乳 150g HK$ 309

夏天悶焗多汗，皮膚亦耐受不住反覆出些痘痘。想解決油脂的話，這款B.glen 礦泥潔面乳就大派用場。當中採用天然礦泥粉製成，能夠像磁鐵般吸附住臉部的髒汙、老廢角質以及氧化的皮脂。

空瓶推介： 2. B.glen 礦泥潔面乳 150g HK$ 309（李樂瑤 攝）

用後感覺到臉部馬上清爽，比較表面的痘痘亦能隨着洗面過程被帶走，而且能夠預防痘痘生成。略感不足的是因為它的強大清潔能力，質地偏膠狀質地，若膚質類似的女生則不太適合每天使用。

空瓶推介： 3. 日本Micellar Ista All in one 保濕卸妝水 500ml HK$128

當時入手是因為身邊友人推薦，指這支落妝水性價比高，可媲美專櫃質素，為了一試虛實就直接從Donki貨架買走。

空瓶推介： 3. 日本Micellar Ista All in one 保濕卸妝水 500ml HK$128（李樂瑤 攝）

用了一段時間後，發現大部份彩妝品、防曬都可以輕易抹走，不過卸妝時不慎入眼的話會感到少許不適感，防水功能的彩妝品亦未能夠完全清除。

空瓶推介： 4. SKINTSUGI 三合一淨澈養膚卸妝液 250ml HK$128

筆者習慣平日只塗防曬後亦會用上卸妝液進行護膚，故此對落妝水的需求比較重視。

空瓶推介： 4. SKINTSUGI 三合一淨澈養膚卸妝液 250ml HK$128（李樂瑤 攝）

而這支三層質地，水油分離的養膚卸妝液，清潔效果令人驚訝。不單能夠輕鬆卸除大部分彩妝，就算是防水產品只需要用化妝棉蓋上一點時間後就可以解決。而且因為成份中含有維生素C及雙重透明質酸，用後那怕沒有馬上護膚臉部亦不會感到緊繃。

左邊為只擦一次的效果 右邊為化妝棉蓋上一點時間後 清潔效果令人驚訝！（李樂瑤 攝）

空瓶推介： 5. THE BODY SHOP Wild Pine Body Butter /Body Lotion 松木空氣感身體潤膚霜 200 ml

對於長期開冷氣的女生而言，臉部護膚當然需要，身體護膚亦不能忽略，不然就會被室內冷氣偷走水份，形成手腳跟乾燥、皮膚痕癢等問題。

空瓶推介： 5. THE BODY SHOP Wild Pine Body Butter /Body Lotion 松木空氣感身體潤膚霜 200 ml （左：The Body Shop 右：李樂瑤 攝）

The Body Shop這款身體潤膚霜，質地偏厚潤，能夠達到96 小時長效保濕，當中最得筆者歡心是檀香與松木合成後的香氣，可惜的是這款香氣暫時在香港已經停售了。

空瓶推介： 6. CeraVe 長效保濕修復乳 236 ml

購買方法：01網購（562ml：HK$208）｜SASA（473ml：HK$139）｜Watsons（473ml：HK$185）｜Mannings（236ml：HK$135）

CeraVe 溫和、保濕之用都相當為人所知，質感輕盈不黏笠，不少人用後都大讚：絕對不會後悔的護膚好物，有助皮膚保濕又穩定，不單是乾性、敏感皮膚適用，基本上擦臉、擦身體都相當不錯！

空瓶推介： 6. CeraVe 長效保濕修復乳 236 ml（李樂瑤 攝）

最深得筆者歡心的是左右開關的除了會用作身體護理，更會在深層護膚前薄塗，能夠令皮膚更加容易推出污垢以及減低皮膚傷害。

空瓶推介： 7. NEOGENCE 水感全效防曬乳 50ml HKD$ 165

這款海洋友善的防曬，價錢親民，成效卻相當驚人，亦是筆者回購多次好物。它溫和、不刺激，更具有SPF50+ 的功效，而且它的質地不黏膩、容易推開，水潤很快被皮膚吸收，而且不會泛白！即使持續大半天都感覺對皮膚零負擔，使用一段時間後亦發現不會焗痘、不致敏！

空瓶推介： 7. NEOGENCE 水感全效防曬乳 50ml HKD$ 165（李樂瑤 攝）

空瓶推介： 8. Pure Mellow 每日美顏靚靚防曬乳 50g HK$79

Pure Mellow來自韓國，採用物理防曬，使用植物成份，例如熊果葉提取物等保護皮膚免受紫外線傷害。

空瓶推介： 8. Pure Mellow 每日美顏靚靚防曬乳 50g HK$79（李樂瑤 攝）

略為可惜的是，質感略為厚重，需要等待皮膚吸收，不過同時具備提亮功能，能夠令膚色更亮麗、自然，若果喜歡素肌示人的女生不妨入手。