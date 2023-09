空瓶推介｜記者實試8款開架身體/面部護膚 性價比高可媲美專櫃？

【空瓶推介/評測】網絡上有眾多護膚、美妝產品,由宣傳廣告到真人實試分享都有,到底產品的真實功效又如何呢?眾多美妝護膚產品中,最能夠感受功效的必定會是護膚類別,只需很短時間就可以分別好壞:功效不足就會等於沒用,過於厚重皮膚無福消受就會長出暗倉。空口無憑,直接以行動說話,空瓶表達出說服力!



記者今次實試評測8款不同開架品牌護膚產品,由洗臉、落妝到防曬都有,想知道那一款是實力之最,即管看看用後感及平價產品的功效吧!

雪肌精作為屹立30年以上的日本人氣國民品牌,一直主打美白、保濕,而這款洗面乳通過多重敏感測試,當中以獨家成份「ITOWA」奢侈配合和漢植物成分,聲稱能夠清潔同時提升保濕屏障。

一開始使用就已印象良好,泡沫綿密、有彈性,而且洗後沒有緊繃、刺痛等,不過盛夏之際或油肌女生則要斟酌使用,控油能力未必足夠。

夏天悶焗多汗,皮膚亦耐受不住反覆出些痘痘。想解決油脂的話,這款B.glen 礦泥潔面乳就大派用場。當中採用天然礦泥粉製成,能夠像磁鐵般吸附住臉部的髒汙、老廢角質以及氧化的皮脂。

用後感覺到臉部馬上清爽,比較表面的痘痘亦能隨着洗面過程被帶走,而且能夠預防痘痘生成。略感不足的是因為它的強大清潔能力,質地偏膠狀質地,若膚質類似的女生則不太適合每天使用。

當時入手是因為身邊友人推薦,指這支落妝水性價比高,可媲美專櫃質素,為了一試虛實就直接從Donki貨架買走。

空瓶推介: 3. 日本Micellar Ista All in one 保濕卸妝水 500ml HK$128(李樂瑤 攝)