保濕面霜推介｜記者實試分享5款保濕乳霜：d program乾敏肌必入手

【保濕面霜推介/評測】冬日之際，除了服飾需要換季，其實護膚保養亦需要適時更換，由春夏清爽質地的啫喱、乳液換成秋日必備保濕鎖水的乳霜、面霜，今次就實試評測5款不同品牌的保濕面霜產品，由乾燥肌到敏感肌都適用，一同看看各款的真實用後感，質地與功效吧！



5款保濕Cream實試分享（李樂瑤 攝）

保濕面霜推介： 1. DRUNK ELEPHANT Lala Retro™ Whipped Cream 全方位修護面霜 50ml HK$550

購買方法：Sephora（HK$510）

保濕度：☆☆☆☆

厚重度：☆☆☆☆

推薦度：☆☆☆☆☆（特別適合：乾燥肌膚）



來到肌膚容易敏感的轉季時期，一般都會使用性質溫和的護膚品。想即時舒緩乾燥肌膚的話，特別推薦Drunk Elephant的Lala Retro™ Whipped Cream，不少人都大讚它的急救功效，連身邊好友都力推好用。

保濕面霜推介： 1. DRUNK ELEPHANT Lala Retro™ Whipped Cream 全方位修護面霜 50ml HK$550 （李樂瑤 攝）

面霜質地絲滑，塗後感覺滋潤舒適，大半天都沒有崩緊痕癢，而且容易吸收，可以在妝前使用，都不會出現化妝品屑。

保濕面霜推介： 2. Kiehl's Midnight Recovery Omega-Rich Cloud cream 深夜奇蹟修復雲朵面霜 50ml $490

購買方法：Kiehl's（HK$490）｜Yesstyle（HK$570.95）｜Selfridges（HK$385）

保濕度：☆☆☆☆☆

厚重度：☆☆☆☆

推薦度：☆☆☆☆☆（特別適合：乾燥暗黃肌膚）



冬天最擔心皮膚乾燥，不夠保濕，又擔心東塗西抹亦不夠鎖水、補濕力？這款被譽為「深夜魔法」的Kiehl's的深夜奇蹟修復雲朵面霜就可以解決煩惱。產品如其名，藍色的面霜，像天上雲朵般可愛。看似厚重的質地，透過乳化技術，將奧米加3 & 6 脂肪酸的 Kiehl's植物油與多種強效成分混合而成獨特配方，一推輕柔，皮膚長上有水潤及飽滿感。

保濕面霜推介： 2. Kiehl's Midnight Recovery Omega-Rich Cloud cream 深夜奇蹟修復雲朵面霜 50ml $490（李樂瑤 攝）

因著多款天然植物精油複合物，這款面霜特別適合乾性皮膚又或者擔心油類產品過於厚重的女生，用上二週就可以明顯感覺到皮膚改善。面霜除了能夠補濕鎖水、撫平乾燥細紋，更有助加強肌膚天然屏障，提亮、抗氧化，令皮膚在寒冬中亦散發光芒。

配方特別適合乾性皮膚又或者擔心油類產品過於厚重的女生！（李樂瑤 攝）

保濕面霜推介： 3. CAUDALIE Resveratrol-Lift 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 50ml HK$450

保濕度：☆☆☆☆

厚重度：☆☆

推薦度：☆☆☆☆☆（特別適合：輕熟肌膚、老化肌膚）



冬天天氣乾燥，不單會令皮膚缺水脫皮，其實在冬天肌膚老化的速度更是平常的3到5倍！因著氣溫下降，肌膚油脂分泌就會相應減少，低溫亦會使微血管收縮，導致肌膚的含水量下降，容易加速皮膚出斑、皺紋、鬆弛等問題出現。

保濕面霜推介： 3. CAUDALIE Resveratrol-Lift 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 50ml HK$450（李樂瑤 攝）

想補濕同時抗老的話，CAUDALIE的白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜就會是一個好選擇。質地不厚重，易吸收，最關鍵是配方中蘊含500ppm 第3代白藜蘆醇專利成分，當中的葡萄藤白藜蘆醇、純素膠原蛋白萃取和微透明質酸複合物產生協同效果，能促進肌膚的膠原自生力及透明質酸自生力，達致自我抗皺修復狀態，同時防止膠原蛋白及透明質酸流失，從內到外激發膠原蛋白自生，緊緻提升，令肌膚彈潤飽滿！

保濕面霜推介： 4. Kiehl's Ultra Facial Cream 特效保濕乳霜 50ml HK$340

購買方法：Kiehl's（HK$340）｜Sasa（HK$312）

保濕度：☆☆☆☆

厚重度：☆☆☆

推薦度：☆☆☆☆☆（特別適合：任何肌膚）



作為多年Kiehl's Ultra Facial Cream 的真實用家，特別愛其質地軟膩又不厚重，四季合用，一抹即有滲透保濕感，無論作為妝前護理、日常保濕或是厚塗急救都十分有感，可謂居家長備好物！

保濕面霜推介： 4. Kiehl's Ultra Facial Cream 特效保濕乳霜 50ml HK$340（李樂瑤 攝）

若然想要一瓶無論日常或敏感都可以使用，功效「長勝將軍」的話，全新第3代升級配方的Ultra Facial Cream 更能收獲你心！新升級配分中含有南極葡萄醣蛋白、優質橄欖油等成份，能夠加強深度保濕與滲透，令皮膚更加軟糯，即時拯救缺水、疲倦肌膚！

居家長備好物，妝前護理、日常保濕或是厚塗急救都可以（李樂瑤 攝）

保濕面霜推介： 5. d program Skin Repair Cream for Dedicated Skin 皮膚修護霜 45g HK$295

保濕度：☆☆☆☆

厚重度：☆☆☆

推薦度：☆☆☆☆☆（特別適合：乾敏肌膚）



轉季、忽冷忽熱的天氣都令人措手不及，皮膚更是每日首當其衝接受傷害與衝突，很容易令皮膚敏感的問題出現。特別今年冬天忽然入冬，上星期陽光明媚，下星期則寒風吹襲，筆者的身體皮膚接受不住，忽發脾氣，紅腫痕癢難耐，手肘位置出現敏感。用上消炎膏、保濕霜亦無補於事，就算吃上敏感藥仍止標不止本，一直困擾不已，直到遇上這款d program的皮膚修護霜，被它的修補功能所驚艷到。

保濕面霜推介： 5. d program Skin Repair Cream for Dedicated Skin 皮膚修護霜 45g HK$295（李樂瑤 攝）

d program是日本資生堂旗下品牌，專研敏感肌50年的肌膚微生態專家，以「酵母益生元科技」改善受損的肌膚微生態平衝。當痕癢難耐時，厚塗這款面霜，皮膚馬上有感舒緩，連續一周使用後感覺到敏感的位置像覆蓋了保濕屏障，乾燥的感覺亦被改善，而且減少了敏感時所引起的脫皮、皮膚起塊的感覺，令皮膚重回正軌！