眼霜推薦2024｜18款減細紋/黑眼圈/消腫款！$68起買AHC、Clarins

眼霜推薦2024｜無論平日或重要節日，都有著不少準備功夫，要人通宵捱夜，漸令雙眼形成黑眼圈，看來無神。要回復年輕光采，眼部保護絕不可缺！以下精選18款好用眼霜，可以減淡細紋和黑眼圈，同時去除浮腫。



眼霜推薦1. Estee Lauder 升級再生基因修復眼霜 HK$560

眼部保養真的不能忽視，可以改變整個人的狀態和觀感。不少人都推薦Estee Lauder眼霜，質感水盈舒適，塗在眼底不會厚重，而且很快滲透。配搭簡單按摩可以消浮腫，同時稍為減淡淚溝，讓雙眼看來更有神。眼霜特有全新抗自由基技術，可以在短時間內抵禦藍光引致形成的自由基，同時結合高效抗氧化物維他命E，以減少眼周肌膚的負擔。

眼霜推薦｜Estee Lauder 升級再生基因修復眼霜 (Estee Lauder官網)

眼霜推薦2. AHC 11代全能眼霜

曾用過AHC的眼膜，觸感清涼舒適，而且能夠減淡黑眼圈，因此也喜歡用品牌的眼霜。這款專為初老眼周肌膚而設，採用高濃縮和高效配方，富含膠原蛋白T1、T3、T4及T21，結合獨家研究技術，可以改善眼周細紋，賦活肌膚再生，讓雙眼看來炯炯有神。

眼霜推薦｜AHC 11代全能眼霜 (AHC)

眼霜推薦3. Lancôme 升級版嫩肌活膚眼霜15ml HK$560

這瓶眼霜在眼周提亮方面，有著不錯的評價，更被譽為「發光眼霜」。眼霜質感較滋潤，適合在睡瓶塗抹，可以減淡眼紋和黑眼圈，翌日更顯精神飽滿。採用7種益生元及益生菌萃取物，以維持眼部肌膚的健康，糅合透明質酸及維他命CG，有效保濕提亮。

眼霜推薦｜Lancôme 升級版嫩肌活膚眼霜 (Lancôme官網)

眼霜推薦4. Clarins 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml HK$630

不少女生都喜歡這支眼霜，以獨家的水油配方，做到補濕鎖水的功效，以減淡眼紋、保持眼周肌膚滑嫩。眼霜設有兩款泵頭，可按日夜使用不同份量，裡面蘊含有機法國峨蔘萃取，能夠激活肌膚膠原蛋白，並結含薑黃修護細胞，使用一段時間可以減淡黑眼圈和魚尾紋。

眼霜推薦｜Clarins 賦活精華眼霜 2 In 1 (Clarins官網)

眼霜推薦5. POLA B.A 碧艾重塑緊緻眼霜 26g HK$1,450

POLA在抗老方面有著不俗評價，眼霜透過科研技術，結合多功能蛋白聚醣，有效保持眼部肌膚的彈性，提升肌膚代謝，減少形成黑眼圈。眼霜用後眼周變得緊緻，以打造出明亮的立體輪廓。

眼霜推薦｜POLA B.A 碧艾重塑緊緻眼霜 (POLA)

眼霜推薦7. Kiehl's 極緻煥活全效眼霜 14ml HK$455

蘊含玻色因、膠原蛋白胜肽、藍莓素及Omega脂肪酸等修護成分，有效撫平眼部周圍的細紋，改善浮腫問題，同時細致肌膚。眼霜亦具有拉提作用，使雙眼更顯明亮，散發迷人和精神狀態。

眼霜推薦｜Kiehl's 極緻煥活全效眼霜 (Kiehl's官網)

眼霜推薦8. 彩豐行 有機保加利亞玫瑰眼霜 18ml HK$152.9

蘊含法國有機認證的保加利亞玫瑰花水，質感輕盈水潤，能夠很快滲透肌膚，帶來紓緩、淡化黑眼圈和改善浮腫等功效。結合德國益生菌成分，幫助修復乾燥和暗啞，煥發雙眼神采。

眼霜推薦｜彩豐行有機保加利亞玫瑰眼霜 (彩豐/ 01Mall)

眼霜推薦9. Swiss line CELL SHOCK 活細胞智慧型嫩肌修護眼霜 15ml HK$1,870

採用RAB27A molecule淨白分子，有效改善色素暗沉，改善黑眼圈和浮腫問題，讓雙眼變得提亮有神，散發活力健康的神采。眼霜可於早晚使用，助膚質變得細致幼滑。

眼霜推薦｜Swiss line CELL SHOCK 活細胞智慧型嫩肌修護眼霜 (官網)

眼霜推薦10. EMK Beverly Hills 立體緊緻去紋修護眼霜

採用專利獨有的植物胎盤素，可修復老化肌膚，減少眼周細紋，同時變得緊致亮澤。眼霜亦結合67種萃取自有機農場的植物精華，為雙眼提供足夠營養，煥發肌膚彈性。

眼霜推薦｜EMK Beverly Hills 立體緊緻去紋修護眼霜 (EMK Beverly Hills/ 01Mall)

眼霜推薦11. Orca Skincare 梅杜莎全效逆齡眼霜 15g HK$328

以希臘神話梅杜莎以靈感，使用明星成分蛇毒肽，有效抑制神經傳導途徑，使肌肉放鬆，以撫平皺紋。結合促表皮層更新的緩釋維A醇，以及咖啡因、小麥蛋白、乙酰四肽-5和蕎麥籽提取物等，有效明目補水，提升眼部輪廓。

眼霜推薦｜Orca Skincare 梅杜莎全效逆齡眼霜 (Orca Skincare/ 01Mall)

眼霜推薦12. Rose 逆齡全效再生眼霜 約HK$580

眼霜產地源自法國，散發出清淡的天然玫瑰香味，蘊含不同大小的透明質酸複合物，能夠快速滲透於肌膚內，促進眼周微循環，加上以超低溫萃取技術提取的天然荷荷巴油，可深層滋潤肌膚。眼霜亦結合葡甘露聚糖、聚谷氨酸和蘆薈提取物，進一步逆轉衰老，令雙眸重煥青春光彩。

眼霜推薦｜Yabaoy Rose 逆齡全效再生眼霜 (Yabaoy官網)

眼霜推薦13. Origins 醒神活力亮采眼霜 15ml HK$265

眼霜特別針對乾紋和黑眼圈，糅合維他命B3、C、人蔘及天然咖啡因，有效促進血液循環，提升肌膚防禦力，煥活肌膚健康。採用素食成分，使用時更為溫和安全，而且容易吸收，達致精神和消腫的狀態。

眼霜推薦｜Origins 醒神活力亮采眼霜 (Origins官網)

眼霜推薦14. L'Oréal PARiS 活力緊緻修護眼霜 15ml HK$189

眼霜可以改善疲倦肌膚，蘊合兩大抗皺黃金成分，包括被醫藥典籍記載喻為「抗皺修護萬靈丹」的積雪草，以及PRO-RETINOL，有效刺激膠原蛋白再生，讓雙眼看來更有彈性和精神。眼霜質感滋潤易推，配合按摩感覺舒適放鬆，可以消除眼部浮腫。

眼霜推薦｜L'Oréal PARiS 活力緊緻修護眼霜 (L'Oréal PARiS官網)

眼霜推薦15. Shiseido 賦活塑顏提拉眼霜 HK$650

提起眼霜，一定會記起Shiseido的醒神提亮功效！這支眼霜亦含高效賦活的紅花精華及松子塑顏複合物，能夠提升膠原再生，收細眼袋，並提升眼周彈性，使雙眼更顯神氣。眼霜質感輕盈，可以很快滲透肌膚，保持肌膚嫩滑，結合按摩更能消除眼腫，提升眼部輪廓。

眼霜推薦｜Shiseido 賦活塑顏提拉眼霜 (Shiseido官網)

眼霜推薦16. clé de peau beauté 4D高效煥活眼霜 HK$2,100

品牌特別邀請宣布復出的梁洛施（Isabella）拍攝廣告，Isabella更提到拍戲必須時刻保持神采飛揚，不能讓細紋、黑眼圈影響日常發揮！眼霜質感滋潤易吸收，只需少許分量便可，除了可以提升眼周立體感及銳化眼部輪廓，更添新的「1D」元素：提亮眼底暗沉膚色，讓整個人看來更為精神年輕。

眼霜推薦｜clé de peau beauté 4D高效煥活眼霜 (clé de peau beauté提供)

眼霜推薦17. fresh 紅茶凝時煥活精華眼霜 15ml HK$620

全新眼霜採用紅茶多效抗老複合成分™️ 技術，揉合抗氧化紅茶和紅毛丹植物萃取。質地輕盈能修護眼周，同時親和肌膚，可顯著減少皺紋。亦有助改善肌膚緊緻度和彈性，明顯改善黑眼圈，眼周肌膚更緊緻光滑。

眼霜推薦｜fresh 紅茶凝時煥活精華眼霜 (fresh)

眼霜推薦18. Helena Rubinstein Replasty黑繃帶眼霜15ml HK$2,200

蘊含高濃度抗老活性成分，可以加強眼周肌膚，結合生物技術透明質酸，達致長效深層保濕。眼霜亦含積雪草和泛醇，可以紓緩肌膚，連陳法拉都愛使用。