防衰老｜5大眼部保養秘笈　按摩眼周-5歲　眼霜少做2手勢效果減半

休息是為了走更長遠的路，當然眼睛最好的修復就是睡覺。但日常為了工作忙碌熬夜、放假要為了娛樂犧牲睡眠是無可避免，因為睡不飽讓眼神憔悴、黑眼圈、眼周細紋等顯老的症狀一臉無遺，瞬間看起來老了五歲以上，特別是與舊同學、朋友見面的時候，一副無精打采的模樣真的會令人不想和你打交道，也感覺會把好運通通嚇跑！



每天花10分鐘，培養以下五個心機眼周保養好習慣，就算睡不飽也能讓雙眼和眼周肌膚發出迷人光芒，桃花運、財運、工作運都會越變越好唷。

5招心機眼周保養術，保養好你的靈魂之窗～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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心機眼周保養法

1. 跟上眼周保養品新趨勢

保養品當然要跟3C產品一樣用最厲害的啊！現在讀保養品成分科技日新月異，肌膚每個月都有新品推出，裡面的保養成分也不斷家新突破， 像是超級食物的添加、進化的萃取技術運用等，能讓保養成分加速有效的滲透肌膚底被吸收。所以保養品要勤勞用，有更新版就要換。如果想用常識沒用的品牌，記得要先試用過才能避免敏感問題出現。

2. 確實做到指腹眼周按摩

添購了先進的眼部保養品後，保養時一定要搭配按摩眼周肌膚。很多人只做「擦」眼霜的動作，卻忽略將眼霜 「按」進肌膚。眼周布滿許多穴點，指腹是按摩眼周的最佳幫手，將眼霜先在指腹溫熱化開後，接著輕彈、按壓眼周肌 膚與穴位，這些動作不能省略。

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3. 不要把眼周肌膚往死裡按

大家都知道臉部保養品和眼周保養品要分開，因為眼周肌膚角質層比較薄，容易敏感、顯乾、產生細紋，所以做眼周按摩時動作要輕柔，不是按越用力效果越好，如果過度用力就會拉扯到眼周肌膚，長期累積下來就會導致眼凹、眼袋等狀況，有時候明明有睡飽有擦保養品還是有問題產生，可能就是塗抹保養品的動作太粗心。

4. 眼霜＋熱毛巾溫敷

另外建議睡前再薄擦一層眼霜在眼周肌膚，然後然後用熱毛巾熱敷大約5至10分鐘，加強眼周肌膚滋潤度，並且達到緩解眼部疲勞的效果，還有助眼周放鬆達到助眠的效果唷。

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5. 下重本兩天敷一次眼膜

除了塗抹保養品之外，也別忘了敷眼膜，而且眼膜真的不能亂買便宜、無來歷的使用。敷眼膜一定要注意方向，從眼頭敷向眼尾輕輕抹平，再用指腹以彈鋼琴的方式輕彈，待眼膜六至七成乾後即可取下，最後搭配眼霜使用來鎖著精華成分效果才會好。

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