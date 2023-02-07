眼周保養｜網絡大熱「黑眼圈乳敷法」破3萬點讚！附10大眼霜推介

【黑眼圈乳敷法｜眼霜推介】眼睛是我們的「靈魂之窗」，保養不周更加容易展露疲態，所以眼周保養對女生而言是極為重要！黑眼圈、眼袋問題困擾著不少女生，網上大熱的「黑眼圈乳敷法」就正正可以幫助女生解決煩惱！零成本、10分鐘簡單4步曲即能告別熊貓眼，在社交平台上更破3萬人點讚，立即看看要怎樣做吧！



【黑眼圈乳敷法｜眼霜推介】網上大熱的「黑眼圈乳敷法」就可以幫助女生解決煩惱！（aliaime＠IG）

黑眼圈乳敷法｜步驟1：熱敷雙眼3分鐘

先用暖水沾濕毛巾或化妝棉，熱敷雙眼約3分鐘，讓眼周毛孔打開，幫助其後使用的保養品更易吸收。

黑眼圈乳敷法｜步驟1：熱敷雙眼3分鐘（RED＠了不起的水晶 影片截圖）

黑眼圈乳敷法｜步驟2：濕敷眼底

然後再用保濕化妝水浸濕剪開了一半的化妝棉，濕敷眼底約5分鐘，為眼底肌膚保濕鎖水。

黑眼圈乳敷法｜黑眼圈乳敷法｜步驟2：濕敷眼底（RED＠了不起的水晶 影片截圖）

黑眼圈乳敷法｜步驟3：厚敷眼霜

眼霜絕對是急救黑眼圈、眼紋的恩物，一般眼霜都具有抗皺、美白功效，有助改善眼周暗沉及淡化細紋。在熱敷及濕敷眼底後，可以在眼底厚敷眼霜，然後蓋上保鮮紙，靜待10分鐘，促進眼霜吸收。

黑眼圈乳敷法｜步驟3：厚敷眼霜（RED＠了不起的水晶 影片截圖）

黑眼圈乳敷法｜上保鮮紙即可促進眼霜吸收。（RED＠了不起的水晶 影片截圖）

黑眼圈乳敷法｜步驟4：按摩眼周

最後可以按摩眼周幫助眼霜再次吸收及促進血液循環即可！簡單幾個步驟即能減淡黑眼圈，不少網民實試過之後都反映效果顯著，大家也不妨一試！

黑眼圈乳敷法｜步驟4：按摩眼周（RED＠了不起的水晶 影片截圖）

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