情人節妝容｜視覺上消黑眼圈！化妝師親授超強遮瑕妝：色彩疊層法

情人節會悉心打扮，以最美妝容留住值得紀念的時刻。相信對不少女生而言，底妝都是高難度的化妝步驟，特別是瑕疵部分，如果補得不好，分分鐘愈弄愈糟，需要重頭再來過。由此，《01女生》邀請國際知名品牌的專櫃化妝師Chloe，傳授「機心遮瑕妝」的4招重點秘訣，可以即時提神去黑眼圈，打造女神魅力，大家不妨從中偷師！



情人節妝容｜機心遮瑕妝重點1. 色彩疊層法

大部分人使用遮瑕液時，都會選擇相同粉底色號。其實要進一步修飾瑕疵，需注意遮瑕液的色調和深淺。Chloe先會在眼底位置，使用近膚色偏橙的遮瑕液，雖然塗後看來枯黃，但能夠平衡灰藍色，視覺上消除黑眼圈。然後再用近膚色的遮瑕液覆蓋，就可以提亮雙眼，增加澎脹效果，整個人更為精神。若想消除紅色痘印，她則建議使用近冷色調的膚色，可以減少紅印的顯眼度。

使用遮瑕液前後。(朱加曦攝)

情人節妝容｜機心遮瑕妝重點2. 提升貼服度技巧

有時或會使用過多的遮瑕液，使雙眼看來一撻撻，或是顯得太白。Chloe表示，可以先用化妝掃沾取遮瑕液，再以點壓方式，沿淚溝的弧線塗抹和推開，然後一窿來回重覆，直至遮瑕液塗得均勻為止。可以從眼尾或眼頭開始塗抹也沒問題。

情人節妝容｜機心遮瑕妝重點3. 這樣做防眼妝掉色

完成眼妝後，不時都會因眼水或油脂，令眼線印到眼底，看來就像對黑眼圈。想減少掉眼妝的機會，Chloe建議，可以在印上蜜粉後，再轉用較小的圓頭掃，於眼底掃多一層蜜粉，以減少眼底出油的問題，這樣眼線便不會被印走。

Fenty Beauty遮瑕液有著多種色調和深淺，可針對不同問題作修飾。(朱加曦攝)

情人節妝容｜機心遮瑕妝重點4. 遮瑕也可作修容？

遮瑕液不僅能夠修飾瑕疵，還可以當作修容。Chloe分享，可以使用較膚色深兩度的遮瑕液，點壓在下顎線和下巴位置，然後在顴骨側面較低位置，斜掃一下，最後以打圈方式，推開遮瑕液，便能打造立體輪廓。