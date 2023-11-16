消委會｜海外婚攝服務攻略2023　消委會7大貼士避開隱藏收費陷阱

海外婚攝/婚紗照｜隨著疫情減退，近年不少準新人都會傾向選擇到海外拍攝婚紗照片，除了日本、韓國、台灣之外，法國、布拉格等歐洲地方更是海外婚攝熱門之熱。消委會在最新一期《選擇》月刊中，提醒消費者在惠顧服務時，需要小心留意細節條款，如交通、住宿、禮服等。建議落實購買時，可要求店方將所有優惠與口頭承諾記錄在單據或合約上，簽署文件及付款前應細閱合約條款，以免爭拗。另外，消委會亦分享了拍攝海外婚照的7大貼士，準新人們可多作參考！



消委會｜海外婚攝套餐附加費繁多 準新人應要求口頭優惠詳列合約

7大海外婚攝貼士

消委會為準新人提供7大海外婚攝貼士。 (www.freepik.com)

海外婚攝貼士｜1.問清楚各項收費

部分婚攝套餐可能以所謂「優惠價」吸引消費者，但很多項目的收費卻未必包括在內，例如拍攝團隊的機票、住宿和交通費用等，這樣可能衍生數千至上萬元的額外開支。另外，化妝品費用、禮服升級費用、相片添加不同效果或加上保護膜的加工費、取回相片原始檔案的費用，以及相片運費或郵費等或另計。

海外婚攝貼士｜2.不能盡信口頭承諾

部分服務商為了達成交易，在推銷服務時會向消費者作出種種承諾，但事後卻沒有兌現，消費者應要求店方將所有優惠及口頭承諾，詳細記錄在單據或合約上。而在簽署文件及付款前應細閱合約條款，遇有不明的地方應立即向店方了解清楚。

海外婚攝貼士｜3.攝影師及化妝師

問清楚指定攝影師或化妝師有否附加費，並應在合約中列明。 (www.freepik.com)

如需要指定攝影師或化妝師，應問清楚有否附加費，並應在合約中列明，以免公司臨時更改或要求額外收費。另外，套餐婚攝服務一般不包括試妝，消費者宜事前與化妝師多作溝通，並可搜集心目中的理想化妝造型資料，讓化妝師參考。

海外婚攝貼士｜4.親友口碑

消費者在選擇婚紗攝影服務時，不應單以收費多寡及禮品數量作衡量，應多向親友查詢，選擇口碑及信譽良好的攝影公司。而在拍攝前應與攝影師充份溝通，商討拍攝風格及希望達致的拍攝效果，在雙方溝通後如確認可以拍攝，必須於合約中清楚訂明。

海外婚攝貼士｜5.訂明交貨日期

拍攝後的相片需要加工製作，可能要與商戶多番商討，經多次修改才獲得滿意的效果。故消費者對此應有所預算，亦應在單據上列明交送相片和相關產品的日期。

海外婚攝貼士｜6.突發情況的安排

往外地拍攝可能會遇上不能預計的情況，例如天氣轉壞、甚至遇上天災等。消費者應事前向服務商了解清楚，若在當地發生問題或不能拍攝的處理方法，並查看合約或單據上是否已清楚列明有關條款及安排。

海外婚攝貼士｜7.購買旅遊保險

婚紗攝影服務並不包括顧客的旅遊保險。消費者應在出發前購買有足夠保障的綜合旅遊，當中應包括醫療費用、緊急支援服務和個人意外等保障等，並應留意不保事項。