眼部精華推薦2024｜用法4部曲！18大減細紋款：Aesop、fresh、YSL

眼部精華推薦2024｜眼部精華的用法，相信不少人都曾用錯！日常妝容最濃的部位，相信都是眼妝，因此卸妝時也較繁複，易令眼周肌膚受拉扯，加上經常手機不離手，使雙眼負擔加倍，日積月累出現眼紋、黑眼圈和下垂等問題。以下精選18款好用的眼部精華，可助改善眼周種種初老問題。



眼部精華用法四部曲

若然塗眼部精華時，使用與面霜一樣的做法，易令脆弱的眼周肌膚受拉扯，容易變乾早，眼部亦會缺彈性，從而出現下垂問題。較為溫和的用法，為先用無名指沾取眼部精華，由於力度較輕，因此減少眼部負擔。然後可將眼部精華，點在眼尾位置，再慢慢塗至眼頭，這樣就能避免眼頭分量太多。接著運用無名指腹的溫度，於眼底均勻塗抹至吸收。最後更可以「C」字方式，塗抹眼簾和眼尾，讓整雙眼都吸引到營養。

眼部精華推薦2024｜ Medik8 C-Tetra Eye Serum 7ml HK$240

購買方法︰LOOKFANTASTIC

Medik8是英國小眾品牌，深受當地女生歡迎，品牌主打「早C晚A」護膚哲學，防禦白天時陽光紫外線的侵害，把握晚上時間修護。

這款眼部精華液富含抗氧化劑的維生素C和維生素 E ，加上深層保濕配方，可快速吸收，具有恢復活力和抗衰老功效，同時抵禦環境侵害影響。使用後，眼部輪廓亦顯得更加光滑、年輕。另外，精華液亦散發著天然柑橘香氣，令人感到加倍舒適。

眼部精華推薦2024｜Medik8 C-Tetra Eye Serum 7ml HK$240 (www.lookfantastic.com.hk)

眼部精華推薦2024｜ Elizabeth Arden 升級版神經酰胺膠囊眼部精華液 (60粒) HK$580

購買方法：LOOKFANTASTIC

這款抗衰老膠囊採用 CLX 複合物，有助於減少細紋、魚尾紋和黑眼圈的出現，同時恢復天然神經酰胺。另外，可明顯提升和重塑眼部周圍肌膚外觀，擊退浮腫，減少皺紋，變得明亮緊緻。質地清爽不黏膩，容易吸收，加上膠囊設計方便攜帶，十分適合帶去旅行用。

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眼部精華推薦2024｜Institut Esthederm強化透明質酸眼部輪廓精華液 15ml HK$450

購買方法：LOOKFANTASTIC

Institut Esthederm是Bioderma姊妹品牌，品牌主打持久留住青春的概念，回復緊緻年輕肌。這一款高度濃縮的眼部精華液，專為解決眼部周圍肌膚的衰老和疲勞跡象而製。可深層滋潤和煥活肌膚，撫平細紋和皺紋，同時淡化黑眼圈。使用後，緩解疲憊，眼睛煥發活力，十分適合上班一族、經常捱夜人士使用。

眼部精華推薦2024｜Institut Esthederm強化透明質酸眼部輪廓精華液 15ml HK$450 (www.lookfantastic.com.hk)

眼部精華推薦2024｜TheOrdinary 咖啡因眼部去腫去黑色素精華

討論度超高的眼部精華，使用5%極高濃度咖啡因，可助消除眼部浮腫，促進血液循環，減淡黑眼圈。由於價錢較為親民，加上效果不俗，得到不少歡迎。此外，由於眼部精華內的綠茶素(EGCG)對光敏感，故用後需要塗抹防紫外光的產品。

眼部精華推薦2024｜The Ordinary 咖啡因眼部去腫去黑色素精華 (The Ordinary官網)

眼部精華推薦2024｜Aesop 瑩澈眼部精華

筆者一度回購的款式，質感輕盈易吸引，按摩後可以減淡細紋，眼周變得明亮。眼部精華富含維他命B、C及E，可為眼周肌膚提供持久保濕，改善暗沉並均勻膚色。它的香氣亦很療癒，帶有溫暖的木質調，讓人能夠放鬆心情。

眼部精華推薦2024｜Aesop 瑩澈眼部精華 (Aesop官網)

眼部精華推薦2024｜ fresh 紅茶緊緻亮采眼部精華

紅茶可以抗老抗氧化，fresh的眼部精華，便蘊含紅茶複合成分，有效改善肌膚彈性和光澤，同時結合眼周塑型胜肽，可以收細眼袋、緊緻雙眼。眼部精華同時加入杞子果實萃取及宇治茶，能夠緊緻肌膚、提升膚質。

眼部精華推薦2024｜紅茶緊緻亮采眼部精華 (fresh官網)

眼部精華推薦2024｜YSL Beauty Pure Shots 修復亮眼精華

添加「咖啡因複合物」和摩洛哥月光仙人掌萃取，可以煥活眼眸，逐漸減淡黑眼圈、眼袋和細紋。眼部精華質感輕盈，用後不感黏笠，有明亮和提升眼周的效果。

眼部精華推薦2024｜YSL Beauty Pure Shots 修復亮眼精華 (YSL Beauty官網)

眼部精華推薦2024｜Dior 完美活能超效眼部精華

Dior眼部精華質感細滑舒適，塗抹不消一會便被吸收，而且具有提亮效果。採用92%天然成分，糅合3大活性成分，加上專利按摩棒，有效紓緩疲勞，而煥妍草及裸麥萃取則能煥活細胞，讓雙眼保持精靈活力。

眼部精華推薦2024｜Dior 完美活能超效眼部精華 (Dior官網)

眼部精華推薦2024｜CHANEL SUBLIMAGE全效再生緊塑眼部精華液

蘊含高濃度香莢蘭多重分餾萃取，結合秋麒麟草萃取，有效溫和地賦活及重塑輪廓。眼部精華亦能明亮雙眸，讓整個輪廓更分明，並減淡黑眼圈與浮腫。

眼部精華推薦2024｜CHANEL SUBLIMAGE全效再生緊塑眼部精華液 (CHANEL官網)

眼部精華推薦2024｜ Lancôme 升級版冰鑽亮眼精華

特設專利360°冰鑽明眸棒，觸感清涼，有提神作眸。眼部精華蘊含7種益生元及益生菌萃取物，可為眼周肌膚提供營養，同時糅合咖啡因及精氨酸，幫助改善眼部浮腫問題。

眼部精華推薦2024｜Lancôme 升級版冰鑽亮眼精華 (Lancôme官網)

眼部精華推薦2024｜Clinique 96小時補濕凝珠眼部精華

眼部精華質感水潤，特別在於智能水循環技術，可為脆弱的眼周肌膚注水，持續多個小時，有效擊退乾紋、提亮眼周。

眼部精華推薦2024｜Clinique 96小時補濕凝珠眼部精華 (Clinique官網)

眼部精華推薦2024｜La Prairie 魚子精華眼部提升緊緻液

使用瑞士魚子精華作科研焦點，將當中成分作用更有效發揮。眼部精華運用最新革命性魚子精華科技，可以釋放魚子的修復潛能，提升雙眼的緊緻度。其氣味散發清香的魚子味，讓人感受到奢華的體驗。

眼部精華推薦2024｜La Prairie 魚子精華眼部提升緊緻液 (La Prairie官網)

眼部精華推薦2024｜Tatcha 煥麗深層保濕緊緻眼部精華

以自然為靈感的Tatcha，眼部精華使用沖繩著名的沖繩紅藻，可減輕浮腫並改善眼紋和皺紋的出現，結合冰涼的陶瓷塗頭，幫助紓緩肌膚。它亦含有23K微細金箔，有助遮蓋眼周的陰影和黑眼圈，讓眼周變得明亮有神。

眼部精華推薦2024｜Tatcha 煥麗深層保濕緊緻眼部精華 (Tatcha官網)

眼部精華推薦2024｜Guerlain 殿級蜂皇再生修護雙效眼精華20ml HK$1,190

Guerlain這系列的產品，效果都得到不少網民大讚。這款眼部精華質感滋潤而不黏笠，很快便滲透至肌膚內，展現出水潤光澤。精華結合兩種獨特的肌膚護理技術，可以提亮肌膚，改善黑眼圈，重塑眼部輪廓，讓雙眼更明亮有神。

眼部精華推薦2024｜Guerlain 殿級蜂皇再生修護雙效眼精華20ml (Guerlain官網)

眼部精華推薦2024｜Armani Beauty 極致再生緊緻淡紋眼部療程 HK$1,590

不少人印象中的Armani Beauty產品，都是彩妝為主，而護膚品則較低調，但使用過的都會覺好用和回購。這個系列主打傳奇再生植物「重生草」，為肌膚急護注水，眼部精華更糅合7重多胜肽複合因子，有效緊緻眼部輪廓，加上3重精華滲透科技完美導入絲滑乳，助眼周肌膚回復彈滑。

眼部精華推薦2024｜Armani Beauty 極致再生緊緻淡紋眼部療程 (Armani Beauty官網)

眼部精華推薦2024｜Clarins 明眸大眼精華15ml HK$570

天氣不穩定時，雙眼容易出現水腫。Clarins的眼部精華富含植物萃取成分，可助改善雙眼浮腫，同時提升眼部肌膚，使雙眼更顯大和明亮精神。

眼部精華推薦2024｜Clarins 明眸大眼精華15ml (Clarins官網)

Clarins眼部精華可助改善雙眼浮腫。(Clarins官網)

眼部精華推薦2024｜clé de peau beauté 高效亮膚眼部精華15ml HK$700

當雙眼感到疲倦時，不僅易出現水腫，眼周肌膚亦會因失去彈性，而變得暗沉。這款眼部精華蘊含亮肌複合物，有效保濕，展現精神亮澤。結合亮白肌膚的4MSK，以及獨創成分溶解絲心蛋白，可以快速修復受損的表皮角化細胞，並增強眼周肌膚的防禦力。

眼部精華推薦2024｜clé de peau beauté 高效亮膚眼部精華 (clé de peau beauté官網)

眼部精華推薦2024｜ALBION Wrinkle Repair Lift 袪皺緊緻修護霜 15g HK$660

想要速效改善皺紋問題，養份與水份是需要重點護理的部份，ALBION 這款以獨家修護「Power Synergy V」，配合基底配方，能夠發揮活性成分維他命B3的最大效能，有效撫平皺紋，回復水潤彈性、緊密貼服肌。

眼部精華推薦2024｜ALBION Wrinkle Repair Lift 袪皺緊緻修護霜 (ALIBION提供)

眼部精華推薦2024｜ASTALIFT 臻粹祛皺精華(夜用) 18g HK$298

晚間護理是個重要時機，以FUJIFILM獨家脂質體技術，加上高滲透抗皺成分「維他命B6」及「維他命C衍生物」，打造出高濃度乳霜。能夠長效24小時祛皺護理，保護肌膚免受因不良姿勢而造成的皺紋，一次過重點撫平眼周及嘴邊皺紋。

眼部精華推薦2024｜ASTALIFT 臻粹祛皺精華(夜用) (ASTALIFT提供)

眼部精華推薦2024｜M19Minus 「TIME-LOCK RE:LOAD」 全方位輕柔眼部緊緻套裝（1盒3支）HK$2,290

精心挑選精華成分，透過活化細胞，展現出雙眼光采。套裝包括兩坎不同的精華及駐顏霜：首先液態深海微針極緻眼部瓷雕特殊美容液可以減淡黑眼圈，讓眼肌自我修復及重生；納米古蔘眼部超級修復精華採用古蔘，可以改善眼周肌膚發炎引起的浮腫及皺紋；液態深海微針瓷雕強韌駐顏霜則可持續激活眼部肌底皮膚再生，同時提供防護作用。

眼部精華推薦2024｜M19Minus 「TIME-LOCK RE:LOAD」 全方位輕柔眼部緊緻套裝（1盒3支 (M19Minus提供)

眼部精華推薦2024｜MTM Labo custom-blended realize eye primo HK$2,680/ 5ml x 6

在針對細紋和浮腫問題方面功效較卓越，蘊含車前子萃取複合物、乳清蛋白和虎耳草萃取等，可以對抗醣化問題，改善眼周的黃氣，而且有助提升緊緻，預防眼肚形成。

眼部精華推薦2024｜MTM Labo custom-blended realize eye primo (MTM Labo官網)

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