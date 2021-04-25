撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-04-25 12:00

眼霜／眼部精華／眼膜使用貼士 |眼睛是最易顯老的部位，眼周肌膚較薄，只有面部皮膚厚度的1/3至1/10左右，最薄弱的位置只有0.05毫米，相比手腳肌膚約1.5毫米，相差30倍。因此需要特別呵護，坊間亦有不同眼部專屬的護膚品，包括眼霜、眼部精華及眼膜，到底功用上有何分別？該如何選擇及使用？

選眼霜、眼部精華及眼膜要留意成分，有1類眼霜易引起眼瞼邊緣發炎，1種常見成分易令皮膚敏感。（tatcha@IG）

雙眼每天眨動近萬次，加上皮脂分泌量少，易乾燥，產生細紋。隨年齡增長，眼周脂肪、皮膚彈性減少，問題亦會更加明顯。美國皮膚科醫生Dr. Hadley King指：「當然全面補濕也不是壞事，但眼底位置最易顯露年齡、睡眠狀態、過敏、水分不足等，都由細紋、黑眼圈及浮腫等問題展現出來。」許多人以為用齊眼霜、眼部精華及眼膜，勤力護膚就好了，原來「多」未必一定好，甚至有反效果，眼霜與眼部精華最好2揀1。

選產品要留意成分，有1類眼霜易引起眼瞼邊緣發炎。不同的包裝設計更會影響衛生及護膚效果。皮膚科醫生Dr.Susan C. Taylor再三叮囑護膚不能心急，「非常重要的是我們要給予時間讓產品發揮功效。除了補濕產品使用後可能即時看到細紋有改善，大部份產品都需要6星期至3個月時間，才能看到效果。」

眼膜覆蓋眼部肌膚，能讓成分更有效滲透，有時甚至高出10至100倍。（togospa@Instagram）

眼膜紙就像是屏障 將護膚成分推進肌底

眼霜與眼部精華只能2揀1，不宜多塗，那還要敷眼膜？「因為當眼膜覆蓋眼部肌膚，能讓成分更有效滲透，有時甚至高出10至100倍。眼膜紙就像是屏障，幫助你將護膚成份推進肌底，這樣你便能吸收更多活性成分。」皮膚科醫生Dr. David Bank補充說，當然眼膜亦如面膜，有助阻止水分蒸發，延長補濕時間。不過選眼膜時，要留意一種成分，容易引起敏感。

▼▼▼【按圖看】美國皮膚科醫生分享5大使用眼霜、眼部精華、眼膜貼士。哪類眼霜易引起眼瞼邊緣發炎？選眼膜時，留意哪種成分容易引起敏感？▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】按壓瓶、擠壓式及滴管式包裝比較衛生，及方便使用。以下是編輯推薦相關包裝的10件眼部產品▼▼▼

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參考資料：mediniche.com、stylecaster.com

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