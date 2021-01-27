51歲伍詠薇公開護膚程序　眼部精華使用有技巧　30蚊好物女星都愛

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-27 14:00

伍詠薇護膚｜即將迎來50+2的伍詠薇，真性情的性格，讓她不怕在大眾前分享素顏與醜態，但她對自己的身材、皮膚管理非常嚴謹，她曾指：「我唔介意唔化妝出街，但我會投資做facial同湯水。」可見她對養生有一定執着，她也不私藏凍齡秘訣，早前直播30多分鐘，詳細介紹平日的護膚步驟。

51歲伍詠薇對自己的身材、皮膚管理非常嚴謹，保養有道。（christineng@instagram）

51歲伍詠薇直播教護膚 耳後清潔很重要 分享私藏提拉技巧

疫情下，人人都未能到美容院護膚，伍詠薇也是其中一員；熱愛保養的她，早前以素顏上陣，在Facebook上進行直播，與大眾分享她平日的護膚步驟，以及一些愛用品，她更笑指，Facebook 直播沒有濾鏡、美白功能：「這就是我沒有化妝時的樣子，大家不要取笑我。」

▼▼▼伍詠薇熱愛保養，直播逐步分享護膚程序，點擊即看伍詠薇日常護膚技巧▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

伍詠薇愛保養的程度絕不能忽視，她指每天都會花20分鐘以上在塗護膚品，要預留45分鐘時間準備出門；她坦然受品牌愛戴，不時會收到試用品，但熱愛保養的她也有不少自購品，而且在片中多次強調使用過覺得好用才推介，不會賣廣告，像她介紹護膚油時，她也會說可找其他適合的產品代替。

▼▼▼伍詠薇在片中也分享她使用的護膚品，點擊即看伍詠薇愛用護膚品，有1件更是各大明星愛用品，HK$30有找▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

伍詠薇注重養生 洗澡也要用濾水 分享凍齡之道

伍詠薇曾接受傳媒訪問時都也自知已是「中女」，為了外表上不被歲月摧殘，她指身體內外也需要調理和保養，她更把身體形容成林寶堅尼，要由內靚到外：「飲食保養要好執着，貴的護膚品又捨得買，點解食就不捨得呢？」她建議女生要選擇優質食物，讓身體保持最好狀態，伍詠薇連洗澡及煮食都用過濾水，她指對健康有益，而且頭髮也可變得柔順潤澤，背脊皮膚減少生暗粒。

▼▼▼伍詠薇的保養技巧又何止1、2招，點擊即看更多伍詠薇凍齡技巧▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼同場加映：梁詠琪（Gigi）已經44歲，出道25年，近年醉心下廚，最近更分享了食療養生餐單，按圖即看梁詠琪教學，也看看澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）有甚麼評價（延伸閱讀）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

▼▼▼同場加映：40歲張栢芝已是三子之母，但凍齡有道，她也在不同的社交平台分享自己的保養技巧和日常飲食餐單，化身美容達人（延伸閱讀）▼▼▼

+ 14 + 14 + 14