情人節約會前3步急救護膚：解決黑眼圈浮腫、肌膚回復水嫩雞蛋肌

【情人節｜急救護膚】踏入2月，代表著距離情人節已是倒數階段，除了要準備好情人節禮物外，將肌膚回復至緊緻嫩滑都很重要！這次《01女生》為大家準備了幾個護膚小貼士以及護膚好物，讓大家在節日前迅速回復至最佳狀態，與男朋友共度最甜蜜浪漫的約會！



約會前急救護膚（《舉重妖精金福珠》劇照）

約會前急救護膚第1步：去角質

總覺得塗再多護膚品都沒有用，或者肌膚看起來總是暗沉泛黃，很大可能是皮膚表層殘留了一些老廢的細胞，是時候要好好為進去角質煥膚。在約會前假如來不及去美容院的時，不妨使用面部肌膚挑選磨砂面膜、去角質啫喱、軟膜等，都是能在家中自行使用，且有效，帶走老化角質及提亮肌膚，也能使後續護養品可更好吸收。

約會前急救護膚第2步：補濕面膜

敷補濕面膜是不能偷懶的一步，尤其在冬季！假如肌膚處於缺水狀態，很容易出現乾紋，繼而上妝也不貼服，所以要記得定時敷面膜，為肌膚加強保濕，讓肌膚回復水潤嫩滑。

約會前急救護膚第3步：眼霜及眼膜

眼睛浮腫、黑眼圈、眼袋及眼紋，不僅容易暴露年紀甚至顯老態，還會透露出疲憊態。在約會前不妨因應自身眼部問題，挑選眼膜針對性解決：此外還可每天配合眼霜以及眼部按摩，增進血液循環，可有效減窿眼睛浮腫、黑眼圈等眼部問題。

急救護膚推薦1. CURE 活性化保濕去角質凝膠 250g

立即搶購：HK$120（原價$255）

CURE的活性化保濕去角質凝膠，可溫和地清除肌膚表面無用的老廢角質及藏毛孔內的黑頭，同時撫平粗糙的肌膚，讓肌膚恢復彈性和光澤。產品蘊含多種天然成分，包括有舒緩鎮靜、抗氧化作用的迷迭香、可促進血液循環及效防止色素沉澱的銀杏葉，以及有著舒緩、補濕及淨白之效的蘆薈，此外產品無添加果酸(AHA)、水楊酸 (BHA)、可致敏防腐劑 (MIT/CMIT)、礦物油、香料和人造色素，可放心使用。

急救護膚推薦1. CURE 活性化保濕去角質凝膠 250g HK$120（原價$255）（01mall）

急救護膚推薦2. Laneige 水亮補濕睡眠面膜 70ml

立即搶購： HK$109（原價$234）

Laneige的水亮補濕睡眠面膜揉合了強效益生菌複合物Probiotics Complex以及角鯊烷，可有助平衡肌膚微生態，掌握每晚修護期讓肌膚變得水嫩亮澤。此外還蘊含SLEEPSCENT™甜睡及7大溫和低敏配方，以及不含動物成分、礦物油、合成色素等7 種化學成分，讓肌膚在沒負擔下不停注入水份。

急救護膚推薦2. Laneige 水亮補濕睡眠面膜 70ml HK$109（原價$234）（01mall）

急救護膚推薦3. Torriden 積雪草保濕鎮靜面膜 10片

立即搶購：HK$125（原價$294）

Torriden的積雪草保濕鎮靜面膜，選用積雪草提取物及弱酸性配方，有助於護理敏感複雜皮膚﹐此外面膜特殊放鬆片可以安全地用於敏感皮膚，是任何膚質都適合使用。

急救護膚推薦3. Torriden 積雪草保濕鎮靜面膜 10片 HK$125（原價$294）（IG@torriden_official）

急救護膚推薦4. LANCOME 升級版嫩肌活膚眼霜（發光小黑瓶眼霜）15ml

立即搶購：HK$320（原價$609）

LANCOME 升級版嫩肌活膚眼霜有著「發光小黑瓶眼霜」之稱，是許多女生愛用眼霜之一，產品蘊含過百萬的益生元和益生菌萃取物，濃縮於專利配方中，為眼周肌膚提供必要的微生態營養素。眼霜有助使眼周肌膚保持水潤明亮，讓雙眸看起來更年輕﹐同時保持水潤度、幼嫩度、光澤度，有著減淡黑眼圈和細紋的效果。

急救護膚推薦4. LANCOME 升級版嫩肌活膚眼霜（發光小黑瓶眼霜）15ml HK$320（原價$609）（01mall）

急救護膚推薦5. SHISEIDO 資生堂 VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜 12對

立即搶購：HK$393（原價$688）

SHISEIDO的VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜，蘊含高濃度Pure Retinol的深層抗皺眼膜，有著撫平皺紋幼紋及亮化暗啞膚色的功效，此外品牌研製的RetinoVP8技術，可將容易被分解的純維他命A及 Shiseido VP8注入表皮層，實現顯著抗皺修護效果。