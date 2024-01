新春、情人節限定美妝開箱！營造好氣色妝容：龍鱗氣墊、唇膏眼影

【美妝開箱|Beauty unbox】距離農曆新年和情人節越來越近,到處已經是張燈結彩,充滿節日喜慶氣氛,許多美妝和護膚品牌都相繼推出不同的限定產品,不論是作為節日禮物還是自用,都非常合適!這次《01女生》為大家集合了8個品牌的節日限定美妝及護膚品﹐包括:ARMANI beauty、NARS、Laura Mercier、GUERLAIN等,都是紛紛為產品換上全新設計,充滿節日氣氛!



在新的一年,ARMANI beauty特別推出全新MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 - 新年限量版「龍鱗氣墊」,設計靈感以浮雕鎏金龍鱗為主題,配上亮紅和金色為主調,寓意幸運及吉祥。此外,在全新「龍鱗氣墊」粉盒上飾有啞金色的品牌經典標誌,同時營造出高訂精品的細緻感。

而MY ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底同樣不容小覷,蘊含三重修護成份,蘊含荔枝皮精華、甘油和透明質酸,為肌膚帶來18小時強效保濕肌膚,細緻服貼的妝效,時刻展現如水感亮澤肌的妝感。

龍年2024限定美妝1:ARMANI beauty MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 - 新年限量版「龍鱗氣墊」粉盒HK$240 / 補充裝(5色)HK$440(許秀麗 攝)