新春、情人節限定美妝開箱！營造好氣色妝容：龍鱗氣墊、唇膏眼影

【美妝開箱｜Beauty unbox】距離農曆新年和情人節越來越近，到處已經是張燈結彩，充滿節日喜慶氣氛，許多美妝和護膚品牌都相繼推出不同的限定產品，不論是作為節日禮物還是自用，都非常合適！這次《01女生》為大家集合了8個品牌的節日限定美妝及護膚品﹐包括：ARMANI beauty、NARS、Laura Mercier、GUERLAIN等，都是紛紛為產品換上全新設計，充滿節日氣氛！



8品牌新春及情人節新品開箱（許秀麗 攝）

龍年2024限定美妝1：ARMANI beauty

MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 - 新年限量版「龍鱗氣墊」粉盒HK$240 / 補充裝（5色）HK$440

在新的一年，ARMANI beauty特別推出全新MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 - 新年限量版「龍鱗氣墊」，設計靈感以浮雕鎏金龍鱗為主題，配上亮紅和金色為主調，寓意幸運及吉祥。此外，在全新「龍鱗氣墊」粉盒上飾有啞金色的品牌經典標誌，同時營造出高訂精品的細緻感。

而MY ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底同樣不容小覷，蘊含三重修護成份，蘊含荔枝皮精華、甘油和透明質酸，為肌膚帶來18小時強效保濕肌膚，細緻服貼的妝效，時刻展現如水感亮澤肌的妝感。

龍年2024限定美妝1：ARMANI beauty MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 - 新年限量版「龍鱗氣墊」粉盒HK$240 / 補充裝（5色）HK$440（許秀麗 攝）

龍年2024限定美妝2：Chantecaille

Chantecaille 龍年限量版 花妍唇澤 HK$ 460

Chantecaille 今年所推出的龍年限量版，分別推出了花妍唇澤以及升級版鑽石精華液+，都是由產品包裝到產品都極具節日氣氛。其中龍年限量版的花妍唇澤，唇膏管身以璀璨的金色呈現，再綴以紅色飛龍，而唇膏色調則是濃烈鮮紅，配上輕盈亮澤的妝效，一抹即打造豐盈立體的柔嫩唇妝，充滿著節日歡慶的喜悅。

龍年2024限定美妝3：Laura Mercier

Laura Mercier 特地為今個農曆新年推出了「2024新春節日限定彩妝系列」，為品牌多款經典皇牌產品換上充滿新春節慶感的華麗緋紅新裝，並綴以寓意好運的精緻金龍圖騰，以全新限定新裝送兔迎龍。限定產品包括：以極致細滑粉質而備受歡迎的皇牌限量版柔光透明蜜粉、首次推出新年限定版的迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝，以及極致潤色胭脂。

其中極致潤色胭脂，同樣換上了飾有精美金龍圖騰的亮紅新裝，而胭脂色號則是一直國民初戀色之稱的肉桂奶茶#Ginger，一掃則有顯白透嫩的珊瑚粉橙頰彩，自然融入肌膚，以優雅好氣色迎接龍年好運！

龍年2024限定美妝3：Laura Mercier 極致潤色胭脂（許秀麗 攝）

龍年2024限定美妝3：Laura Mercier 極致潤色胭脂（許秀麗 攝）

龍年2024限定美妝4：GUERLAIN

限量版嫣紅瑞龍LUCKY RED金鑽修顏氣墊粉盒 HK$690

限量版嫣紅瑞龍LUCKY RED ROUGE G寶石唇膏 #09 LUCKY RED

素來都喜歡Guerlain的化妝品，特別是底妝款式，不僅遮瑕度高，而且貼妝保濕。這次品牌將皇牌PARURE GOLD賦活光采粉底，換上開運朱紅金色包裝，搭以具光澤立體感的龍鱗紋路，看來充滿氣魄。粉底非常貼膚易推，呈現出自然亮澤的透明感，亦添加天然礦物防曬成分，有效抵抗光老化，而且可以持妝逾半天，即使是混合性乾肌，也沒因乾燥而出現泛油問題。

此外限量版唇膏同樣綴以朱紅色龍鱗紋路，配搭經典鏡面設計，非常方便補妝。唇膏色調設有多色選擇，絲絨質感能夠提升個人氣質，同時結合芒果油，可以滋養唇部，讓唇妝更為持久舒適。這款拍攝的色調，為寓意幸運的紅調，感覺較為柔和，同時讓肌膚顯白，為新年帶來精神光采。

龍年2024限定美妝5：shu uemura

shu uemura植村秀 今個農曆新年以龍之女為靈感，推出invincible reds龍年限量系列，以亮紅色包裝綴上金色的龍紋書法呈現，以喜慶和讓人無法抗拒的新設計，迎接龍年。而全新龍年限量系列除了有品牌經典產品外，亦有不少新成員，包括ultime8∞琥珀1山茶花養膚潔顏油、武士刀眉筆、petal 55粉底掃、無色限絹感柔霧唇膏、無色限絹感唇釉等多款彩妝。

龍年2024限定美妝5：shu uemura（許秀麗 攝）

龍年2024限定美妝5：shu uemura petal 55粉底掃（許秀麗 攝）

龍年2024限定美妝5：shu uemura（許秀麗 攝）

無色限絹感柔霧唇膏不僅擁有獨特的龍年限量包裝，就連唇膏都刻有龍鱗紋，非常特別！而唇膏配方蘊含日本山茶花籽精油及88%護唇成分，妝效柔霧且輕透無感。唇膏共推出2色，分別是熱賣的冷紅山荼RD171及全新色調BG933，前者是暖中性紅色，在節日中塗抹別具氣勢；而後者則是時尚柔和的米色，是很有氣質的色調。

無色限絹感唇釉亦推出兩款全新色調，分別是RD177以及BR776，前者是無懈可擊的紅色調，後者則是別具魅力的深杏色，兩款都是很適合亞洲人膚色的顏色。

龍年2024限定美妝6：BOBBI BROWN

BOBBI BROWN 特地為這個農曆新年，將品牌蘊含奢華的閃爍配方和充滿活力的美妝單品，換上限定新裝，推出了新春限量「幸光炫彩」系列，一同迎龍接福。新春限量產品包括了全新柔絲炫彩單色眼影、全新2合1胭脂光影套裝、紓緩卸妝潔面油、極緻奢華柔絲唇膏等產品。

龍年2024限定美妝6：BOBBI BROWN 新春限量「幸光炫彩」系列 （許秀麗 攝）

龍年2024限定美妝6：BOBBI BROWN 新春限量「幸光炫彩」系列 （許秀麗 攝）

新年彩妝不能錯過BOBBI BROWN的柔絲炫彩單色眼影，眼影加入獨家閃爍配方，令眼妝昇華，瞬間煥發神采！這次推出3款全新全新限量版色調，分別是Garnet、Sparkler 和 Full Moon，每一款都能讓你在新一年閃耀動人。

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此外，全新2合1胭脂光影套裝也很值得入手，共推出2款色調，分別是Pink Dawn Glow和Sunrise Glow。其中前者Pink Dawn的胭脂色粉嫩動人，一掃即有自然容光煥發的妝效，而當疊加上光影粉可打造出通透光澤感妝容，讓大家全年展現出迷人光芒！

龍年2024 &情人節限定美妝7： Charlotte Tilbury

新春限定QUEEN OF LUCK LUXURY PALETTE幸運四色奢彩眼影盤 HK$450

Charlotte Tilbury 為慶祝踏入龍年，特別推出全新新春限定QUEEN OF LUCK LUXURY PALETTE幸運四色奢彩眼影盤，以四款柔滑、高飽和度的粉末色調組成，且是品牌精心挑選的容易使用色調，新手也能輕鬆駕馭！4色分別是打底的珠光淡金色、提亮的幻彩閃爍粉紅色、煙燻的啞緻暖棕色以及重點的閃粉香檳金色。

Charlotte Tilbury近日還推出了全新HOLLYWOOD BEAUTY ICON LIPSTICKS星光矚目唇膏，揉合兩大經典王牌系列並推出10款PINK & RED唇膏，以打破千篇一律的審美為概念，讓大家展出更多不同風采。

系列當中的HOLLYWOOD REDS星光霧紅唇膏，採用CHARLOTTE TILBURY標誌性的MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏配方，添加具有荷里活3D效果的紅色色素，帶來5種高飽和度的時尚霧面紅唇，不僅能雕塑唇部輪廓線條，更能提升整體唇部的立體感。

Charlotte Tilbury HOLLYWOOD REDS星光霧紅唇膏（許秀麗 攝）

而HOLLYWOOD PINKS星光緞粉唇膏則採用備受全球追捧的K.I.S.S.I.N.G輕吻唇膏配方，注入微光散射效果的粉紅色素，締造5種柔和優雅的緞光粉紅唇膏，打造更豐盈和精緻的唇部。

Charlotte Tilbury HOLLYWOOD PINKS星光緞粉唇膏（許秀麗 攝）

情人節彩妝推薦8：NARS

AFTERGLOW 悅光眼影盤 HK$520

AFTERGLOW 悅光透亮胭脂液 HK$310

AFTERGLOW 悅光水凝唇膏 HK$280

NARS 近日推出了全新Sweet Sensations彩妝系列，產品先以粉嫩甜美的包裝吸引住大眾視線，讓人無法抗拒！系列共推出了AFTERGLOW 悅光眼影盤、Afterglow悅光透亮胭脂液及Afterglow悅光水凝唇膏，色調都是以實用和甜美為主，讓大家締造出春日瑰麗的妝容！

其中最不容忽視的是AFTERGLOW 悅光水凝唇膏，採用色彩結合護膚配方，一抹提供迷人立體光澤，同時質感輕盈無重不黏膩，輕易營造出充滿立體光感的果凍唇妝效果。目前共推出6款色調，當中筆者最推出暖棕色的VOYEUR – 201、褐珊瑚色HIGH GEAR – 218以及紅栗色ARAGÓN – 277，都是挑膚色且易配搭整體妝容的色調。