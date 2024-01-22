化妝教學｜2技巧畫出甜美「微笑唇」迎情人節！化妝師教選唇膏筆

【微笑唇｜唇膏筆】即將迎來農曆新年及情人節，適逢今年這兩個節日很相近，相信不少女生都會準備好合適的穿搭和妝容來應對眾親朋好友，其中好氣色的唇妝是致勝的關鍵。而唇妝除了要挑選得宜的唇色外，畫出一個甜美又柔和的「微笑唇」﹐能讓你變得更易親近，有著提升人緣吸引桃花效果﹐畢竟沒有人會不喜歡時刻保持笑臉的人！

這次《01女生》邀請到化妝師 Yoyo Yip，與大家分享如何畫出「微笑唇」以及挑選合適唇膏筆的小技巧，讓大家在新一年好運不斷。



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畫出「微笑唇」技巧（freepik）

畫出「微笑唇」技巧1. 重點放在上唇

化妝師Yoyo分享，在畫微笑嘴時要重點放在上唇，下唇不要畫得太飽滿，因為假如下唇太豐厚的話，在視覺上就會有下垂感。在化妝時，可先用少許遮瑕膏將嘴角及下唇先遮蓋一點，這樣會更易畫出微笑的效果。

畫出「微笑唇」技巧2. 運用陰影粉及光影粉

化妝師Yoyo還分享到假如想使「微笑唇」更立體，可把少許陰影粉畫在嘴唇下方，會更有嘟嘟唇的效果；接著還可在上唇的唇峰畫上一些光影粉，可讓唇峰更突出一點，這樣畫出來就會給人一種微笑感覺，甜美又柔和。

化妝師Yoyo教如何挑選出好用的唇膏筆 (張懿慧 攝)

如何挑選出好用的唇膏筆

要畫出好氣色又引人親近的「微笑唇」，除了掌握化妝師Yoyo上述提到的小技巧外﹐筆者亦很建議新手使用唇膏筆，會更易畫出好看的唇形，所以筆者亦向Yoyo請教了一些有唇膏筆挑選及使用的技巧。

使用唇膏筆的好處（許秀麗 攝）

使用唇膏筆的好處

唇膏筆除了更勾勒好看的線條外，化妝師Yoyo亦提到自己都很喜歡使用唇膏筆，因為每當唇膏筆使用後可以再削刨，它也不會是整支唇膏暴露在空氣之中，沒那麼容易接觸細菌，她認為這樣會比較乾淨和衛生。

唇膏筆技巧1. 每次使用後都刨一次（許秀麗 攝）

唇膏筆技巧1. 每次使用後都刨一次

在使用上，化妝師Yoyo建議唇膏筆要保持著刨它，最好是每當用完都刨一次﹐這樣可以保持唇膏筆尖一直處於如三角形般的形狀。Yoyo解釋因為當唇膏筆使用次數多，筆尖會變得圓鈍，就很難再為唇部畫一個漂亮的形狀。

唇膏筆技巧2. 選擇可以自行刨的唇膏筆

在意唇膏筆尖銳度的Yoyo，在挑選唇膏筆時會注意它是否可以自己刨的，因為假如是扭出來是刨好的話，當使用次數多的時候，很難保證它筆尖是很尖的。所以選擇可自行使用筆刨的唇膏筆，就可以方便一點控制筆尖形狀，也更易畫出一個好看的唇形。

唇膏筆技巧3. 選擇質感滋潤的唇膏筆（許秀麗 攝）

唇膏筆技巧3. 選擇質感滋潤的唇膏筆

在化妝師Yoyo提到唇膏筆通常都會是比較實色一點，所以挑選唇膏筆時會注意它們的質地，她會偏向選擇比較滋潤的，因為假如滋潤度不夠的話，會容易使唇紋變得更明顯。