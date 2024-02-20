減肥方法｜34歲女全身抽脂險送命：勸勿試！終以3招成功狠減66磅

減肥方法｜為了可以快速達到理想身型，有些女生可能尋求一些外力幫助，像是纖體公司療程或是醫美方法。早前一位34歲台灣女生在討論區Dcard 上以「一年內減30公斤！從78公斤＞48公斤的減肥心得」為題，分享自己的成功減肥方法，原來她也曾試過抽脂方式但驚險些出事。最終她是以健康方式瘦身，並勸戒網民們：「減肥千萬不要去抽脂」。



「凜凜花」2020年到2021年底，體重慢慢由54公斤（約119磅）升至78.8公（約174磅）（Dcard）

該位34歲台灣女生「凜凜花」分享自己在2020年到2021年底，因為喜歡吃宵夜和零食，像是糖果、餅乾、巧克力、蛋糕等，使體重慢慢由54公斤（約119磅）升至78.8公（約174磅）。起初她自己也沒注意到這個問題，等到發現臉越來越胖，平日的衣服也變得不合身才發現肥胖的問題。

「凜凜花」曾進行全身抽脂險出事（Dcard）

當「凜凜花」發現自己過重問題時感到焦慮，為解決這個問題她決定去某間國際美容診所進行全身抽脂，而這次的決定也是十分大膽，是同時環抽大腿、腹部和手臂，總共抽了約10公斤的脂肪和血水。「凜凜花」在內文分享在手術結束後的險況：「剛從麻醉醒過來不久又立刻昏倒，之後被送到仁愛醫院急救才知道是橫紋肌溶解。」

「凜凜花」分享在搶救過來後，很後悔且得不償失：「結果花了二十幾萬元抽脂，在兩週的住院期間就胖回78公斤。」而這次經歷也讓她明白到減肥是沒有捷徑，且盼以自身經歷告誡女生們：「減肥千萬不要去抽脂。」

減肥先從源頭解決（Dcard）

後來在她身體康復後，下定決心以健康有效方式解決肥胖問題，她先源頭解決，暸解自己只所以會大量進食，是想透過此來緩解工作上的壓力和心理焦慮。因此她率先改變此習慣，在焦慮時就改成做其它事情，像是點薰衣草精油放鬆或聽音樂。但要形成一個習慣需要30天，她也形容這段戒糖時間：「非常痛苦，但撐過去就不會對糖類有強烈的慾望了。」

「凜凜花」會從飲食下手，戒掉精緻澱粉（Dcard）

除了戒糖外，「凜凜花」也會從飲食下手，戒掉精緻澱粉（麵類）以及戒掉牛奶類食品，她亦分享了減肥期間的菜單：

早餐：希臘無糖優格＋2顆水煮蛋＋穀物麥片（少許）＋無糖豆漿

午餐：水煮肉一份＋一條地瓜+2份青菜

晚餐：水煮肉類（2份）＋深綠色蔬菜（花椰菜、地瓜葉、油麥菜等等）＋無糖豆漿

-每天喝水3000ml（不碰含糖飲料）

-如果真的想吃甜食，推薦豆漿豆花＋薏仁，吃一兩口即止



「凜凜花」每周都會做運動（Dcard）

減肥期間配合運動也很重要，「凜凜花」每周會有3-5天在公園快走，提醒快走的前後都要記得做好伸展運動以及過重時不適宜跑步和跳繩，因為容易傷膝蓋。而當她減到60公斤（約132磅）時加了做無氧運動以及瑜伽。最後在2022年底已經瘦回48公斤（約105磅），至今都沒有反彈復胖。