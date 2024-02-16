減肥方法｜節日後快速瘦身！備受歐美女星熱棒的綠拿鐵3食譜公開

在農曆新年假期間，面對眾多賀年美食，免不了大肆放縱吃了一埋高熱量的食物，看著節節上升的體重和腰間贅肉，是時候要急救一下以迎接春夏季的到來！除了戒掉高熱量食物外，不妨試一試於歐美國家興起的綠拿鐵（Green Smoothie），雖然中文稱為綠拿鐵，但其實不含咖啡，是一款可配合個人喜好調配的果昔，備受許多女星喜愛！



綠拿鐵是以不同綠色蔬菜、水果、蛋白質等打成果昔（Getty）

甚麼是綠拿鐵？

綠拿鐵（Green Smoothie），外觀看起來很像五青汁和綜合蔬果汁，單看外表讓人卻步。但其實是以不同綠色蔬菜、水果、蛋白質等打成果昔，味道更富層次感且口感綿滑，最重要是可以依照自己口味挑選材料，調配出最喜歡又具營養的「綠拿鐵」。

「綠拿鐵」是一款極具營養價值的果昔（Getty）

綠拿鐵有甚麼益處？

而「綠拿鐵」是一款極具營養價值的果昔，只要調配適當一杯已能攝取到足夠的營養素，飽腹感十足，不少女星會以此作代餐輕斷食，不僅能有瘦身去水腫效果，肌膚也會跟著變好。一杯「綠拿鐵」為何會如此多的功效呢？

這款果昔是以大量綠色蔬果製成，每一口都是富含花青素、酚酸類、維他命、膳食纖維等營養素，而這些營養素都是有著高效的抗氧化、幫助身體排毒、促進膽固醇代謝等功效，對於瘦身去水腫簡直是事半功倍。此外，綠拿鐵的主要成份都是高營養價值的蔬果，對於降低膽固醇及血糖，和強化免疫力方面都是有很大益處，不論是否有瘦身需要都適合飲用的果昔。

Reese Witherspoon曾在YouTube分享自製的綠拿鐵（YouTube@Reese Witherspoon x Hello Sunshine）

綠拿鐵風靡歐美國家！多位女星愛喝

綠拿鐵在歐美國家已經流行了很多年，不少女星都會自行調配飲用，像是Kylie Jenner、Gwyneth Paltrow、Reese Witherspoon、Cindy Crawford、等，這次與大家分享Kim Kardashian、Jennifer Garner和Jennifer Aniston的3款「綠拿鐵」食譜，新手可以作參考！

Jennifer Aniston很喜歡自製蔬果昔為身體攝取更多的營養（IG@jenniferaniston）

Jennifer Aniston的綠拿鐵食譜

於《老友記（Friends）》飾演Rachel的Jennifer Aniston，足足出演了10季，身材外貌都變化不大，其中的原因是她對於自己的飲食和運動都很有追求。Jennifer Aniston不時都會在社交平台上分享自己的日常生活，可見她也很喜歡自製蔬果昔為身體攝取更多的營養，綠拿鐵就是其中之一一起來看看她的綠拿鐵食譜：

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1杯朱古力杏仁奶

2湯匙Vital Proteins巧克力乳清蛋白⁣⁣

少量櫻桃和香蕉

幾滴甜菊糖 ⁣⁣

抗氧化劑⁣⁣（Antioxidants）

1杯冰塊⁣⁣

菠菜

肉桂

抹茶粉

1湯匙杏仁奶油⁣⁣



Jennifer Garner的早餐不時都會自製一綠拿鐵，來開啟健康的一天（IG@jennifer.garner）

Jennifer Garner的綠拿鐵食譜

以電視影集《雙面女間諜》聞名的Jennifer Garner，更曾獲得金球獎與美國演員工會獎最佳女主角，是很出色的荷里活演員。Jennifer Garner除了演技了得外，在生活上亦很注重，她的早餐不時都會自製一綠拿鐵，來開啟健康風一天，一起來看看她的綠拿鐵食譜：

2湯匙朱古力味膠原蛋白或蛋白粉

1湯匙磨碎的亞麻籽

1大湯匙奇亞籽

1湯匙杏仁奶油

1.5杯無糖杏仁奶

一把新鮮菠菜

少量冰塊

很少量的藍莓



Kim Kardashian也會透過綠拿鐵來保持身型（IG@kimkardashian）

Kim Kardashian的綠拿鐵食譜

話題女王Kim Kardashian，憑藉電視真人秀《與卡戴珊一家同行》成名，她的時尚觸覺和生活方式深受粉絲喜愛。而她也會透過綠拿鐵來保持身型，一起來看看她的綠拿鐵食譜：

2杯菠菜葉

1顆成熟的梨

15顆紅色或綠色葡萄

3/4杯零脂希臘優格

2湯匙切碎的牛油果

1-2湯匙新鮮的萊姆汁

