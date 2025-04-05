保濕棒推薦2025｜韓國女生保養必備！輕巧無負擔 補妝、懶人恩物

【保濕推薦/保濕】踏入早夏，濕熱悶焗加上早晚溫差大，皮膚更容易敏感乾燥，這時就要加強保濕護理，不然化妝後很容易令瑕疵無所遁形。想要解決皮膚乾燥、脫皮的話，保濕霜、保濕乳液就少不免，若然在化妝後才發現皮膚問題並未能完全解決，難道要整個妝容都卸後重化嗎？近年韓國興起一款方便攜帶，多功能合於一身的保濕好物，可謂懶人必備保養好物！



保濕棒用法？

保濕棒將保濕、抗老等精華、精油成份壓成固體或膏狀質地，一抹如奶油般化開，能夠即時高效保濕，令乾燥肌膚飽滿水潤。而且因為它如唇膏般大小，輕巧不佔空間，能夠不用弄髒雙手，隨時隨地進行針對性保養，更可以藉此補妝、改妝等；難怪被大讚為「懶人恩物」、「乾肌救星」！

保濕棒用法：1. 即時紓緩、保濕

能夠隨時隨地，塗抹或點塗臉部、頸部或身體等乾燥位置。

保濕棒用法：2. 妝前保養

為肌膚帶來水潤、亮澤功效，同時不會過於厚重。

保濕棒用法：3. 急救補妝

妝容不貼服時，用上保濕棒輕輕擦拭妝容，再以其保濕，然後用化妝品修飾該位置。

保濕棒用法：4. 局部卸/改妝

因為保濕棒是膏體，油份含量較高，厚塗能夠有助擦拭妝容。

韓國女生保養必備：保濕棒（iStock）

保濕棒推薦：1. Pixi On-the-Glow Multi-Use Moisture Stick 19g HK$170

由擁有超過20年化妝經驗的化妝師肩兼產品開發員Petra Strand，所創立的品牌Pixi，這款便於攜帶的精華補濕棒，能夠用於面部、嘴唇、身體和頭髮，能夠隨時隨地為全面補充水份。

保濕棒推薦：Pixi On-the-Glow Multi-Use Moisture Stick 19g HK$170（Sephora）

保濕棒推薦：2. Nudestix Dewy Barrier Hydrating Stick 10g HK$275

如果喜愛發掘歐美品牌的話，應該對Nudestix這個小眾品牌並不陌生，品牌專門研發筆狀或膏狀產品。這款不含香料、具有抗氧化功能的補濕棒，能夠幫助皮膚抗衰老，增加皮膚水分，為疲憊皮膚滋潤充電！

保濕棒推薦：Nudestix Dewy Barrier Hydrating Stick 10g HK$275（Sephora）

保濕棒推薦：3. Muji 重點保濕修護膏 7.5g HK$95

想要試試保濕棒，又怕自己掉三落四浪費產品的話，不妨入手Muji 這款重點保濕修護膏！價格親民，含10種天然植物成分和5種保濕功能成分，與平日的保濕霜用途相約，使用更衛生、快捷。

保濕棒推薦：Muji 重點保濕修護膏 7.5g HK$95（Muji）

保濕棒推薦：4. OGUMA 水胜肽萬用精華棒 19g TWD$1280（折合約HK$309）

來自台灣的OGUMA，以保濕噴霧大熱網絡。這款有高達75%的爆水精華以及二胜肽，高效補水的水胜肽萬用精華棒，專為熱帶地區悶黏氣候而設計，清爽易吸收。

保濕棒推薦：OGUMA 水胜肽萬用精華棒 19g TWD$1280（折合約HK$309）（OGUMA）

保濕棒推薦：5. IPSA 生肌補濕精華棒 9.5g HK$270

IPSA 這款以65% 保濕水精華以及甜茶、天然海藻糖等成份合製而成的保濕棒，能夠修護皮膚同時高效鎖水，令肌膚即時水潤、保濕；乾燥肌女生使用會是十分合適。

保濕棒推薦：IPSA 生肌補濕精華棒 9.5g HK$270（IPSA）

保濕棒推薦：6. TATCHA 高效補濕精華棒 8g HK$430

保濕棒當然不單止保濕一個功能！TATCHA 這支保濕棒，內含80%角鯊烷、日本檸檬香脂草等成份，十分合適乾燥肌、初老肌使用，能夠長效保濕同時減淡細紋、皺紋，用在眼部肌膚更是完美。

保濕棒推薦： TATCHA 高效補濕精華棒 8g HK$430（TATCHA）

保濕棒推薦：7. Kiehl's 特效保濕屏障修復棒 9g HK$318

Kiehl's 以成份天然為主打，特別是特效保濕系列，更是品牌當中的皇牌。而這款保濕棒，以經典配方：植物性角鯊烷、細胞間脂質 NP、南極葡萄醣蛋白、海藻糖等作主要成份，能夠提供24小時全日保濕、控油補水同時紓緩敏感乾燥。

保濕棒推薦：Kiehl's 特效保濕屏障修復棒 9g HK$318（Kiehl's）

保濕棒推薦：8. The history of Whoo 后 紅山蔘多功能修護保濕棒 7g HK$260

想要隨時隨地保濕，同時呵護皮膚的話，The history of Whoo 后這支集保濕、美白、去皺紋於一身，能夠一支完成多功能護膚。

保濕棒推薦：The history of Whoo 后 紅山蔘多功能修護保濕棒 7g HK$260（The history of Whoo）

保濕棒推薦：9. belif 紫芹炸彈萬用修護棒 7g HK$200

作為韓國人氣口碑，草本成份的保養品牌，成份低敏、天然。早春時分，皮膚特別容易出狀況，而主打速效急救、修護的保濕棒，就可以重點滋養、修復肌膚同時減淡細紋；打造水潤肌。

保濕棒推薦：belif 紫芹炸彈萬用修護棒 7g HK$200（belif）

保濕棒推薦：10. KAHI 萬用保濕補水精華棒 9g HK$128

KAHI 這支可謂作為保濕棒的先驅，不少韓劇都可見它的蹤影，例如《非常律師禹英禑》、《社內相親》等，令韓國女生都為之瘋狂搶購。同系列更有5款不同功效，經典的粉紅色適合大部分女生使用，當中含有三文魚膠原蛋白、紅蘿蔔根提萃物、修護因子等，補充肌膚水分與彈力，同時幫助肌膚阻擋差外來藍光侵害。

保濕棒推薦：KAHI 萬用保濕補水精華棒 9g HK$128（KAHI）

保濕棒推薦：11. Glutanex萬能補水透亮精華棒 9g HK$180

來自韓國專業級護膚品牌Glutanex ，以皮膚醫學為本，主力將穀胱甘肽（Glutathione）中，革命性抗氧美白功效帶到美肌護膚當中；連女神宋智孝亦私心推薦！而這支精華棒用途多多，更可以用於面部、嘴唇與頸部，能夠一次過解決保濕、抗老與美白需求。

保濕棒推薦：Glutanex萬能補水透亮精華棒 9g HK$180（Glutanex）

保濕棒推薦：12. ASTALIFT臻粹祛皺棒 5g HK$298

早上保養絕對是分秒必爭，想要在短時間中完成高效護理，不用繁瑣步驟的產品更是必需品。ASTALIFT 的臻粹祛皺棒，以FUJIFILM獨家脂質體技術，高滲透抗皺成分「維他命B6」及「維他命C衍生物」，1秒塗抹就能夠重點撫平眼周及嘴邊皺紋，即時有淡化皺紋的效果，可謂每位上班族女生的福音！