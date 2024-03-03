由內到外寵愛自己！＄90起入手個人護理好物 打造360無死角女神

【個人護理推薦/護理好物】步入3月，亦代表「三八國際婦女節」的來到，整個3月各界都在慶祝女性在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻。各位女生平日都一直忙東忙西，又有否忘記了適時寵愛自己，付出同時亦要回報自己，讓3月變成犒賞自己的好時機！



想好好寵愛自己，但時間有限？不妨入手居家的個人護理好物，讓自己能夠忙裏偷空，善用碎片時間變美！

個人護理好物推薦：1. innisfree 濟州王櫻透嫩素顏霜 50ml

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想要打造水光肌，除了護膚產品外，平日化淡妝或使用素顏霜亦可以減低皮膚負擔。特別是繁忙急趕的早上，一支多功效合一的素顏霜更是幫忙不少，能夠防曬、提亮肌膚以及保水，輕鬆打造粉嫩裸肌感。

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個人護理好物推薦：2. innisfree 超級火山泥毛孔清潔面膜 100ml

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寵愛自己當然不少得SPA，想居家亦能享受到星級享受？innisfree 這款多功效火山泥清潔面膜，能夠強效吸附油脂、收細毛孔、去除老廢角質，每週一次就能打造細滑肌膚！

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個人護理好物推薦：3. Morishita 森下仁丹天然益生菌 50億 30袋

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腸道作為我們的「第二大腦」，除了消化食物、抵禦外來細菌，維持我們日常運作、健康亦靠它！想要有健康的皮膚、身形的話，腸道健康真的不容小看，而Morishita 森下仁丹天然這款內含50億益生菌，十分合適經常便秘或腹瀉、肚脹或想增強免疫力的女生使用！

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個人護理好物推薦：4. 正官庄EXTRACT EVERYTIME 高麗蔘膏口服液 10ml X 30包

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咖啡作為OL女生的必備物品，雖然有助提神，但隨著身體對咖啡因的耐受度下降，咖啡因反而會令身體吃不消、愈喝愈累。想要提神同時養生，不妨一試韓國最新人氣保健飲品，全天然的高麗蔘膏口服液中，無添加咖啡因，持續飲用有助消除疲勞，讓精神及體力瞬間復活。

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個人護理好物推薦：5. CLINIQUE 升級版 勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml

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CLINIQUE的這款雙效精華，一支就可以提亮膚色，減淡色素、痘印、去斑，當中的日本玉露萃取及米糠萃取成分能夠修護肌膚屏障，經研究實證7天就可以改變皮膚狀況，預防未來的色斑形成，效果快速見效，能夠媲美專業醫學級療程！

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個人護理好物推薦：6. LA MER 修護唇霜 9g

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不少女生都忽略掉唇部保養的重要性，不單會令唇妝卡妝，令妝感大失分數；特別當與心儀對像近距離接觸時，就更顯尷尬！想打造性感、水潤嘟嘟唇，LA MER 這款輕巧便攜的修護唇霜，Miracle Broth™ 活膚精華能夠瞬間舒緩唇部狀況、滋潤修復雙唇並強化唇部天然保濕屏障。

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個人護理好物推薦：7. Helena Rubinstein - HR 速效修復日晚霜套裝

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寵愛自己當然要用上最高級的護膚，最好的亦不及最合適自己的，HR這個貴婦護膚品牌，正正就是最合適生活節奏急促、皮膚飽受挑戰的忙碌女生。這個套裝低至5折，包括有助淡紋、鎮靜皮膚的「白繃帶」，高修護力、滲透力的逆轉歳月無痕速效日間防護乳霜以及超卓抗衰老、修護肌膚的「黑繃帶」柔潤膏狀質感的速效修復晚霜，能夠像膠布般保護皮膚，有助表皮更生加速；雙效合一再見所有「歲月痕跡」！