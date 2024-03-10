＄14起慰勞同事 實用禮物提案：護眼好物、益生菌、喉糖、足貼

上班族一週五天都會與同事相處，要是碰上容易相處、能夠互相幫助的同事更是上班小確幸。適逢3月01 mall 推出女神節優惠，同事們一起朝夕相處，不妨乘著優惠時間，送些小心意、實用禮物！



實用禮物提案：1. Swisse 天然溫和免洗卸妝水 300ml

3月限時WOW搶購價 低至HK$35

想要輕鬆轉換日、夜妝容，工位上除了要準備好化妝品外，特別當妝容已經出油、溶妝的話，卸妝水就會是一大好幫手。而 Swisse 這支天然溫和免洗卸妝水，清爽質地不會對面部造成負擔，保濕同時能夠輕易帶走油脂、污垢及難卸的防水妝容。

實用禮物提案：1. Swisse 天然溫和免洗卸妝水 300ml（01mall）

實用禮物提案：2. FANCL 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 30日 60粒

立即搶購！HK$89

上班時經常對住電話、電話等，容易令眼乾、 眼澀、刺痛等問題出現，長時間更會令近視、散光等加深。想解決困擾，最好的方法當然是減少使用電子產品的時間，但是工作又無法輕易減免，唯有補充養份，以保健品提升健康！

實用禮物提案：2. FANCL 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 30日 60粒 （01mall）

實用禮物提案：3. Proven 益生菌瘦身排毒配方 30粒

立即搶購價 低至HK$260

減肥絕對是每個女生都在做的事，無論是減肥路途上或是剛開始減肥的女生，除了個人努力，借助營養保健品的協助其實亦可以幫助不少。想慳水慳力地減磅，這款經過歐洲最大型雙盲臨床測試的益生菌就再也合適不過，當中更加入獨有針對瘦身減脂的胚芽乳酸桿菌，能夠維持腸道健康同時不知不覺間變美！

實用禮物提案：3. Proven 益生菌瘦身排毒配方 30粒 （01mall）

實用禮物提案：4. 50惠 天然海藻染髮護髮膏 白髮專用 150g

優惠價低至HK$139

頭髮問題有年輕化的趨勢，原因眾多，可能因為生活壓力、不良生活習慣、經常捱夜、漂染電髮等。眾多頭髮問題當中，白髮更是明顯影響外觀，令人顯老又像沒有好好打理般。想解決白髮的話，用上50惠 這款白髮專用護髮膏不傷頭皮、髮芯，而且能夠染髮同時養髮，減慢白髮生長。

實用禮物提案：4. 50惠 天然海藻染髮護髮膏 白髮專用 150g （01mall）

實用禮物提案：5. 康維他 Comvita (PI) 麥蘆卡蜂蜜蜂膠潤喉糖 500g

立即搶購！HK$149

上班經常要開會、談工事，可見喉嚨養聲亦是十分重要，不妨多用潤喉糖保養靚聲。麥盧卡蜂蜜相信大家都有所聽聞，麥盧卡蜂蜜當中含有的天然化合物具有一定抗菌作用，更可以提高身體免疫力，滋潤並舒緩各種喉嚨不適！

實用禮物提案：5. 康維他 Comvita (PI) 麥蘆卡蜂蜜蜂膠潤喉糖 500g（01mall）

實用禮物提案：6. 臥佛牌 艾草黑薑足貼 10片裝

優惠價低至HK$14

捱夜、經常喝冷飲會令到身體循環變差，中醫角度而言，身體循環差源自體內濕氣、老舊廢物過多。若然一直任由身體循環差，容易令經期焦燥、月經不調、水腫等問題無法改善。想由內到外都變美，內部調養更少不免，想維持身體健康、吸濕排毒並美顏的話，閒時利用黑薑足貼亦是一個不錯的選擇。