38婦女節｜向BFF送上最貼心禮物：低至41折、$245買超美香水套裝

38婦女節優惠著數陸續有來！作為好姊妹及BFF，當然要分甘同好，一同在令人感煩燥的春天，享受舒適滋潤的護膚體驗，並以較好的身心狀態，自信地過每一天。趁著減價的3月，不妨購買禮物贈送好友，以感謝她們一直以來的扶持，以下精選7個抵買好用的美妝品，價錢低至130港元起。



38婦女節閨蜜禮物推薦1. 雪花秀 皇牌潤燥再生精華 90ml

以優惠價 HK$533 購買（原價HK$938，即57折）

雪花秀在煥活抗老方面頗為知名，這款精華運用尖端生物科技，研發出滋盈肌活因子，並透過韓方草藥精煉而成，達致滋潤、亮澤及淡紋等6大功效。精華質感清潤不黏膩，塗後很快便滲透肌膚內，讓整體展現年輕透亮的光澤。

38婦女節閨蜜禮物推薦1. 雪花秀 皇牌潤燥再生精華 90ml (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節閨蜜禮物推薦2. clé de peau beauté 基礎保養精華乳液組 3件裝

以優惠價 HK$1,428 購買（原價HK$3,450，即41折）

不少女生都喜歡clé de peau beauté的護膚品，這套裝更備有柔膚水、活膚乳液和修護乳液，可以自用或與好姊妹共享。柔膚水被譽為「抗初老精華水」，注滿SupFlex和雙重透明質酸成分，有效滋養潤澤肌底，結合Skin-Empowering Illuminator智慧亮肌精華，能夠改善膚質，讓肌膚更顯細緻。鉑鑽日間防曬活膚乳液則適合日間使用，能夠抵禦環境污染及光老化，保持肌膚整日飽滿健康。至於夜間修護乳液，可改善肌膚黯沉、黑色素沉澱等肌膚初老跡象，煥發青春活力。

38婦女節閨蜜禮物推薦2. clé de peau beauté 基礎保養精華乳液組 3件裝 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節閨蜜禮物推薦3. La Mer 修護唇霜

以優惠價 HK$298 購買（原價HK$696，即43折）

不少身邊好友都曾向筆者推薦這款唇霜，質感滋潤不黏膩，而且保濕長達半天。唇霜的薄荷香氣清新，能夠鎮靜、修復和滋潤雙唇，同時修復受損肌膚，強化天然保濕屏障，減輕㿺㿭脫皮問題。

38婦女節閨蜜禮物推薦3. La Mer 修護唇霜 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節閨蜜禮物推薦4. Anna Sui 最新迷你香水套裝

以優惠價 HK$245 購買（原價HK$437，即56折）

香水相信是不少女生想收到的禮物，以精美包裝的香水瓶，俘虜大量少女心的Anna Sui，其迷你香水套裝是不二之選。這款則包括童話獨角獸淡香水、綺幻星夜淡香水、許願精靈淡香水、果漾聖代粉紅柚惑淡香水及漾聖代樂夏百香淡香水，外觀充滿童趣魅力，非常適合送給愛收藏香水的女生們。

38婦女節閨蜜禮物推薦4. Anna Sui 最新迷你香水套裝 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節閨蜜禮物推薦5. Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100ml

以優惠價 HK$678 購買（原價HK$1,628，即42折）

不少人都曾推薦這款香水，以白玫瑰花瓣和白麝香為主調，結合清香的鳶尾，就如剛洗的棉質床單般，予人寧靜和柔軟舒適的感覺。再加上品牌的簡約美學基因，以及香水簡約包裝設計，讓人心情變得輕鬆愉悅。

38婦女節閨蜜禮物推薦5. Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100ml (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節閨蜜禮物推薦6. First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕麥面霜

以優惠價 HK$130 購買（原價HK$299，即43折）

特別推薦這款面霜的保濕力，為肌膚提供飽滿舒適的感覺，並專為敏感肌膚而設，用後可以減輕繃緊痕癢感覺。面霜含有膠態燕麥粉，有效舒緩繃緊肌膚，同時改善因乾燥而引起的不適，令肌膚變得柔滑水潤。

38婦女節閨蜜禮物推薦6. First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕麥面霜 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節閨蜜禮物推薦7. Abib 弱酸性面膜 10片

以優惠價 HK$138 購買（原價HK$286，即48折）

採用由竹纖維和白蛋白製成的特殊ALBAM膜布，有效緊貼和提拉面部肌膚，並提升肌膚的吸收度，讓功效更為提升。3款面膜可根據不同功效而使用，水庫補水可增強保濕度；在極端沙漠中也能生存的復活草，亦可為乾燥肌注入水份和活力，而蜂蜜更可為肌膚提供豐富營養，使肌膚更為健康。