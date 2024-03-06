38婦女節優惠2024｜$300以下小資女必買好物：眼霜、護眼素、香水

【38婦女節優惠2024｜小資女禮物】即將就是一年一度的三八國際婦女節，在這大日子中，當然要好好獎勵自己！《01mall》將許多不同類型產品推出超多折扣﹐包括：化妝品、護膚品、香水、保健食品等，絕對是大手購入的好時機。這次為大家集合多款$300以下的必買好物，大家在入手的時候可以參考一下！



38婦女節優惠2024｜小資女禮物推薦1. FANCL 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 30日 60粒

立即搶購：以31折HK$89入手（原價$280）

現在大家都經常對著電子產品，真的要保護眼睛！FANCL的藍莓護眼精華素，含花色素苷的藍莓提取物、維生素A、維生素B組以及葉黃素等，有助改善眼睛疲勞以及提升夜間視力，最適合長時間使用電子產品和容易覺得眼睛疲倦的人。

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38婦女節優惠2024｜小資女禮物推薦2. ORIGINS 活性炭深層清潔面膜 75ml

立即搶購：以48折HK$116入手（原價$220）

ORIGINS的活性炭深層清潔面膜，可深層清潔肌膚，吸出堵塞毛孔的雜質污垢。當中的主要成分活性碳就如磁石般把閉塞毛孔的雜質污垢吸出，減少暗瘡、酒米及黑頭形成；而白色中國陶土成分則吸收周圍環境的有害雜質，使肌膚得到徹底清理，讓肌膚回復潔淨。

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38婦女節優惠2024｜小資女禮物推薦3. Estee Lauder - Advanced Night Repair 【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜 15ml

立即搶購：以41折HK$235入手（原價$560）

Estee Lauder的升級再生基因修護賦活眼霜，運用品牌的獨具基因排毒淨化協調技術 (ChronoluxCB™ Technology) ，有助促進肌膚的自我修復力，打造更年輕、更煥然一新、更活力充沛的閃眸。眼霜質地是輕盈的啫喱乳霜，能迅速滲透柔滑如絲。產品有效減褪眼周的主要肌膚問題，如眼紋、浮腫、缺水、黑眼圈等，重拾光彩！

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38婦女節優惠2024｜小資女禮物推薦4. ANNA SUI 迷你香水套裝

立即搶購：以56折HK$245入手（原價$437）

ANNA SUI的香水瓶設計總是甜美精緻，讓人想一次過入手！這組最新的ANNA SUI迷你香水套裝，一套就有5支品牌熱賣的迷你香水，包括童話獨角獸淡香水、綺幻星夜淡香、許願精靈淡香水、果漾聖代淡香水迷你瓶（粉紅柚惑）以及果漾聖代淡香水迷你瓶（樂夏百香)，非常高性價比。

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38婦女節優惠2024｜小資女禮物推薦5. BKAO 花王 - Curel 深層高效保濕面霜 40g

立即搶購：以66折HK$120入手（原價$180）

Curel 深層高效保濕面霜，蘊含「潤浸保濕Ceramide功能成分」及桉樹精華，能深入滲透至肌膚角質層，讓肌膚回復高密度滋潤狀態，感覺柔滑富彈性，同時有效抗禦外來刺激。產品有效預防乾燥問題惡化，同時提升肌膚自我防禦能力，紓緩因肌膚乾燥引起的不適 。

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同場加映《01mall》38婦女節優惠活動，其他必買好物：

38婦女節優惠2024｜小資女禮物推薦6. Clé de Peau Beauté 基礎保養精華乳液組 3件裝

立即搶購：以41折HK$1,428入手（原價$3,450）

Clé de Peau Beauté的基礎保養精華乳液組，一套就有鉑鑽凝亮柔膚水、鉑鑽日間防曬活膚乳液SPF25 PA+++以及鉑鑽夜間修護乳液，完全一天的基礎保養！其中的鉑鑽凝亮柔膚水有著「抗初老精華水」的美譽，能持效滋養潤澤肌底，提升自我吸收力、修護力及抗禦力，改善粗糙和乾燥，讓肌膚綻現凝亮光采。

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38婦女節優惠2024｜小資女禮物推薦7. Sulwhasoo 雪花秀 皇牌潤燥再生精華 90ml

立即搶購：以56折HK$533入手（原價$938）

雪花秀的皇牌潤燥再生精華運用尖端生物科技「Youth Master Technology」，研發出滋盈肌活因子JAUM Activator™ ，以韓方草藥精煉而成，提升六大年輕維度，包括滋潤、亮澤、淡紋、通透、光采及強韌，令肌膚飽滿年輕。此外，產品於潔臉後第一步使用，可讓肌膚調和至理想均衡狀態，加倍提升後續護膚品的滲透力。