女性潔膚液｜拆解正確用法 7款紓敏抑菌配方推薦 去除念珠菌異味

女性潔膚液用法｜不少女生曾遇過陰道痕癢，這或因念珠菌和陰道害菌有關，更會因此產生異味。要解決尷尬問題，很多女生都會使用女性潔膚液，以助抑制細菌生態，從而減少痕癢。不過，到底女性潔膚液是甚麼、應如何使用？以下幾點必需注意！



女性潔膚液用法

女性潔膚液是專為私密保養而設，由於私密部位經常分泌汗水和油脂，這或有利細菌滋生。因此使用低敏的潔膚液，可助平衡私密處的酸鹼值，讓其維持弱酸性的環境，以抑制有害細菌增生。

女性潔膚液用法亦簡單，只要將其倒於手心搓至起泡，再輕輕清潔外陰位置，並用水清洗便可。同時需注意女性潔膚液只限於外部使用。

女性潔膚液推薦2024（Panasonic廣告)

女性潔膚液推薦2024

女性潔膚液推薦1. femfresh 女性洗液（洋甘菌）250ml

2024年3月15至17日期間限時以 HK$18 及 100「01積分」（原價HK$78）換購

含有滋潤成分及植物提取物，包括洋甘菊及蘆薈精華，性質溫和、清爽、滋潤和原刺激，可以平衡女性私處的酸鹼值，減少應染和炎症機會。經專業皮膚科與婦科衛生組織測試，適合每日使用。

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女性潔膚液推薦2. 施巴 女性護理潔液 200ml

以優惠價 HK$110 購買（原價HK$245）

潔膚液約為pH3.8，符合女性私密處的酸鹼值，而配方亦含乳酸，可以柔嫩和保濕肌膚，讓私密處保持清爽舒適，加上洋甘菊萃取物及蘆薈，以緩和痕癢問題。

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女性潔膚液推薦3. Plu 淨然女性護理泡泡 200g

以優惠價 HK$72 購買（原價HK$95）

主要成份為乳酸菌發酵水，有助私密處健康，糅合積雪草、果皮、佛手柑葉和柿子等，以紓緩和調理肌膚。護理泡洗呈弱酸性，泡沫綿密，更能呵護肌膚。

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女性潔膚液推薦4. LACTACYD 倍護女性潔膚液 150ml

有效抑制念珠菌及17種陰道害菌，以紓緩不適、敏感、痕癢、異味和分泌物過多等問題，同時提升私密守護力，可作月經期間的日常護理。

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女性潔膚液推薦5. 爽美意女性衛生清潔液(普通肌膚) 237ml

蘊含四重平衡配方，運用弱酸配方平衡酸鹼值，而乳酸及益生元亦能抑制有害菌，控制異味產生，配合非乾性清潔劑，清潔同時滋潤特別部位。此外，潔膚液亦能清洗分泌物，用後感覺清爽舒服。

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女性潔膚液推薦6. Liss 女性潔膚液 220ml

糅合天然乳酸及茶樹油，有效滋潤和潔淨私密處，築起天然酸性保護膜，減輕痕癢徵狀。特別加入小紅莓，可以增強特別部位的天然抵抗力，亦預防及改善尿道炎及膀胱炎等泌尿器官疾病。

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女性潔膚液推薦7. Rael, Inc. 天然髮泡女性私密部位洗護液

透過專業知識研發，蘊含椰子、羅勒和甘蔗等左種保濕植物基成分，當中椰子可以清潔保濕，聖羅勒能維持自然的酸鹼值，以及甘蔗有助紓緩及清爽肌膚，以改善敏感肌膚，去除細菌引起的異味問題。