私密處生瘡紅腫疼痛怎辦？中醫分享1湯清濕熱、草本坐浴舒緩不適

沒想過私密處也會長痘痘？稍沒注意到清潔、或是穿著太緊的褲子，尤其現在運動風盛行大家都很愛穿貼身塑身褲外出，更容易引起私密處健康問題。



香港中醫何慧欣就提醒，女生私密處長痘痘叫做「巴氏腺囊腫」，可以用中藥坐浴或內服改善，馬上往下看~

中醫說明及分享改善私密處痘痘方法～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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私密處長痘痘？中醫分析原因

香港中醫何慧欣表示，女生若經常穿著緊身褲，讓私密處於一個侷促又潮濕的狀態，很容易引發婦科疾病，像是白帶分泌過多，或引起私密處長痘痘，常見的叫「巴氏腺囊腫」，又名前庭大腺囊腫。如果感覺有小便赤熱、局部位置腫脹不適，何慧欣中醫建議可以簡單使用中藥坐浴，舒緩腫脹不適的感覺。

中藥草本坐浴舒緩私密處不適

何慧欣中醫分享，中藥坐浴溫度不宜過高，約40至50度左右即可，每次浸泡大約20分鐘，可以達到清熱燥濕止癢功效，使用藥材有：苦參15g、黃柏10g、蛇床子10g，以上材料準備好後，可以打碎放入茶葉袋內，放置於水盆中，大概加水2至3公升，浸泡患處。

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中藥內服，改善私密處痘痘反覆發作

一般患者可能是由於局部感染引發的巴氏腺囊腫，可能是因為脾虛引致的白帶過多，或愛吃煎炸油膩食品，導致濕熱下注，引起局部感染。若想要提前預防，何慧欣也分享了一款中醫預防及舒緩湯水，喝了可以健脾清熱利濕，藥材有：冬瓜連皮一斤、生薏仁20g、白扁豆20g、赤小豆20g、蓮子10g、粟米鬚20g、茯苓15g、瘦肉300g，做法是準備大約8碗水煮滾，加入以上材料，水滾後再轉小火，煮大約1小時後即可飲用。何慧欣中醫建議冬瓜皮及冬瓜籽皆可入藥，前者可以消腫利水滲濕，後者可以清熱排膿。

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