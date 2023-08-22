玩水後感下體痕癢？夏日私密處養護5大重點　預防陰道炎、尿道炎

熱到快溶化的天氣，去游泳、海邊玩水成為最受歡迎的休閒娛樂，但妞妞們可能多少都有過這種經驗，玩水後的隔天會感覺私密處變得「怪怪的」，像是出現搔癢、有異味等發炎的問題......



想玩水消暑又要避免妹妹發炎的狀況發生，這次特別整理5個夏日玩水私密處養護重點，下回去玩水時多加留意喔！

夏日玩水私密處養護5大重點，私密處養護要特別留意！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

泳池水VS海邊水

泳池中會添加氯成分，當氯在水中遇到人體所分泌的汗液、尿液或身體乳液，會產生多種的副產物質影響健康風險，長時間泡在泳池內或游泳池的氯水濃度太高，就容易造成皮膚刺激與敏感，引發皮膚乾燥、粉刺，外陰部產生悶癢、乾燥。而海水是本身鹽分高，更含有多種微生物，如果長時間接觸海水易造成女性陰道弱酸性環境失去平衡、流失水分，增加私密不適風險。

1. 內衣物不接觸公用品

私密肌相較其他肌膚部位更敏感脆弱，就像公用馬桶的坐墊，容易造成陰道炎傳播，到外面玩水時，建議帶去要更換的乾淨內衣物，務必要裝在乾淨的袋子內，不要直接攤在公用置物櫃或是板凳、地上等。

同場加映：私處有異味、暗沉、痕癢問題？15點續一改善 茶樹油洗下體最抗菌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

2. 游泳時間不要太長

泳池中的氯水濃度高、浸泡的時間越長，更容易導致壞菌趁虛而入的機會。建議戲水時可以減少在深水停留，並注意戲水時間，戲水後最好可以趕快用乾淨的水稍微清洗外陰部。

3. 離開前換上乾爽的衣物

不管是到泳池，還是去海邊，玩水之後千萬別圖方便，直接穿著潮濕的衣物就離開。當私密處一直處於悶濕的狀態，就容易造成某些菌種滋生，導致發炎感染的問題。建議還是花點時間現場簡單的沖洗下，再換上乾爽的衣物，避免私密處一直處於悶熱潮濕的環境。

4. 挑選透氣合身泳衣材質

炎熱的天氣，婦產科醫師總是會特別叮嚀女性，下半身盡量穿著透氣、舒適的材質，特別是要避開牛仔褲。在挑選泳裝上也要特別留意，通常泳裝的材質比較不透氣，加上緊身設計會牢牢貼緊私密肌，更要挑選舒適、大小適中且有彈性的款式，避免不段摩擦私密處造成不適。

同場加映：子宮頸疫苗懶人包 二價、四價、九價打哪款好？醫生意見一文看清（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

5. 多補充水分

夏天從事水上活動，長時間的曝曬，加上又穿著潮濕不透氣的泳裝，如果又不喝水，或因不方便上廁所而憋尿，就更容易造成私密處發炎。記得，開心玩水之餘，還是要提醒自己多補充水分。

私密肌保養推薦

Lip Intimate Care 私密護理油系列

結合清潔及保養二合一，添入頂級植物優油和天然精油，給予私密肌足夠滋潤與防護力。可在戲水後淋浴時輕輕塗抹於外陰部，再使用清水沖洗，達到清潔與滋潤效果。

愛康 私沐涼感慕絲

專為私密肌打造，pH4.0～5.3好菌環境友善，含蘆薈、海藻糖雙重保濕配方，像雲朵般的細緻親膚質地，植萃薄荷添加，帶來輕涼舒適清爽感。

最後要特別提醒妞妞們，私密處如果真的感染發炎了，不要害羞去看醫生，如果置之不理，原本的輕症很可能會轉為更嚴重的陰道炎、尿道炎！

延伸閱讀：

性行為頻繁會讓妹妹變黑？醫師破解3大「私密處謠言」，正確清潔＆保養方法跟著學

私密處常感染、有異味怎辦？營養師分享3大食物「改善異味」，愛吃重鹹重辣要注意

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】