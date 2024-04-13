理財｜只拿月薪3成投資足夠嗎？網民一面倒認為太少：7成還ok

早前有一位女網民在ptt貼文請教其他網民投資的理念與方法，還有每月投資金額的比重。她表示自己投資金額只佔月薪的3成，是否太少？如果太少，要怎麼調整才適當。貼文一出，引起網民熱議並一面倒的留言表示「太少了」。



事主文中先介紹自己是一位40歲單身女性，想學習如何投資，目前住家裏，所以沒甚麼意願買房。現有的投資只佔月薪的3成，其餘都放高利活存、定存，這樣的投資比重是否太少，如果是太少則要如何變更。

文章引起熱烈討論，眾多留言指出投資只佔薪水的3成「太少了」、「太少，還是說妳有其他房地產、土地？」，有人建議說，「除了緊急需求資金之外，都該拿來投資」。有網友覺得投資金額「至少7成」、「7成還ok，剩下3成平時用」。

更有人分享自己的投資經驗表示：

．「跟妳同年，現金只留20萬元（編按：台幣，下同），其餘全部投資房產、股票、債券，大通膨時代持有現金的風險大於投資風險」

．「看妳對風險的承受能力，跟想守成還是希望能增加資產吧，我現金大概8成都在股票了，但沒人能保證不會虧錢，自己研究看看吧」

．「現金平均水位100萬元，多的拿去投新標的，沒在定期定額」

．「嚴防現金超過兩個月薪水，其餘都丟投資」



有網友緩頰說：

．「怕的話就3個月試試看，真的不用再多，再怎麼突然缺錢，妳去餐飲業應徵都可馬上上工，不可能會窮死的，而且有急需也可以信貸或股票質借」

．「定存壓到信用卡生活費跟救急費，其他都投入股票」

．「別嘴年紀，台灣有一半人口50歲以上，我自己是拿幾十萬去投資」

．「我也放不多～每個人風險承受能力不同」



一位網民語重心長的表示：「台灣教育應該從國小就開始教理財，一堆屁孩以為爸媽的錢是天上掉下來」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】