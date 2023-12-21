哪來勇氣？女生裸辭跟朋友炒股玩當沖　連帶借來15萬7個月全輸光

「裸辭」玩當沖，你敢嗎？Facebook群組有名台灣網民以自身例子表示，大學畢業找到一份工作月薪42K（編：台幣，下同），因為看到高中同學沒工作在家當沖賺很多錢，就開始跟他學習，工作只做了3個月就辭職，一開始有賺錢能過活，沒想到今年連續賠7個月，借來的60萬全部賠光，重新踏入職場並戒掉當沖，「不然再這樣下去我人生會毀掉」。

對此，台灣作家畢德歐夫認為，專職操作的收入應該要等於上班收入的2倍以上，最少保持這樣的水準比較保險。舉例來說，年收入有60萬的人（年終、三節全加），每個月平均有5萬，專職操作每月最好有10萬獲利比較穩。



有名女網民在Facebook「當沖勒戒所」以「千萬不要學我裸辭玩當沖，下場超慘」為題發文表示，去年大學畢業後找到一份月薪42K的工作，只做了3個月就辭職，因為有位高中同學沒工作在家當沖賺很多，就開始跟他學習，「存款只有10萬應該算是裸辭吧」。

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女網民跟着同學當沖幾個月，一開始有賺錢，雖然不多但至少還能過生活，但今年連續賠了7個月，但是她沒有本金能玩所以一直借錢，7個月就借了60萬（編：約港幣15萬元）也全部賠光，「賠光後我重新踏入職場並且戒掉當沖，不然再這樣下去我人生會毀掉」。

女網民也盤點她的欠款包括爸爸的15萬、媽媽的10萬、姐姐的5萬、幾位朋友共15萬和男朋友的20萬。也提到同學玩的更大，「至少賠了200萬，但他媽媽會給他錢，所以還是一樣開着保時捷吃香喝辣的」。

「借錢去做股票，不能稱為套利」

對於專職操作要到甚麼樣的程度才能算穩定？理財作家畢德歐夫認為，專職操作的收入應該要等於上班收入的2倍以上，最少保持這樣的水準比較保險。舉例來說，年收入有60萬的人（年終、三節全加），每月平均有5萬。

畢德歐夫認為，以此基準，專職操作每月最好有10萬獲利比較穩。自己操盤沒有三節、沒有年終，還有最重要的「不穩定性」，一個月如果因為靠股票覺得還能賺4到5萬，這是危險的。

畢德歐夫也提醒，借錢去做股票，這真的不能稱為套利，而且借錢操作會有以下2個問題：第一、槓桿放大，賺錢可能變多，虧錢的金額也變大；第二、家中如果背景夠硬，那就算了，如果只是中產階級，那可能把家中唯一房子都輸光，為甚麼房市中偶爾會有apple物件（編：即在各方面都有很棒條件，只要一拿出來賣就會被馬上搶購的物件）？大概都是因為賭博，八九不離十。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】