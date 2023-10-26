理財｜巴菲特提倡怎投資？不是趁低吸納　富爸爸作者也附和這方法

《Business Insider》報道，「股神」巴菲特多次警告一般投資人，切勿「擇時入市」，並建議他們反而是要定期在市場投入一小筆錢。暢銷書《富爸爸窮爸爸》作家羅伯特・清崎近來也在社群平台X發文呼應巴菲特的投資建議。



清崎於10月22日發文說：「今天金價和白銀每英兩各跌10美元和0.14美元，我在此時進場，讓美元成本平均法（DCA）發揮作用。我不會像巴菲特這樣進場抄底，我只是普通的投資人，正在累積我想要的長期資產。」

他並表示：「我多年來持續累積黃金、白銀、比特幣及房地產。我以50美元買進的第一枚金幣，現在價值2,000美元。就算只是普通的投資人也能致富，但要利用美元成本平均法致富。記得善用此方法。」

執掌波克夏公司的億萬富豪巴菲特，可能反駁說他的投資技巧並不是抄底，他最知名的投資技巧是尋求以公允價格買進優質企業，還說他最喜愛的持有期限是永遠。

不過，巴菲特肯定會贊成清崎的看法：一般投資人可透過按時分散投資和長抱資產來致富。這項策略能平均在高、低點買進的成本，還能使這些投資在未來數十年發揮複利的威力。

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