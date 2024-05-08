消防警察5大職業易出軌？離婚律師分享統計　網民發現暗藏共同點

一段光鮮亮麗的婚姻背後，可能潛藏着無數感情危機，尤其另一半出軌案例更是層出不窮，最終只能走向家庭破碎下場。外國一名離婚律師曾以過往經歷，盤點最會偷吃的5大職業，全都有一個共同點。



美國離婚律師凱特（Kate Simonds），於2023年7月透過IG分享一段網民敲碗已久的影片，主要根據過去曾處理的官司做出統計，列出最常發生婚外情的職業。凱特接着依序指出，第一名至第5名的職業，包括：

第1位：消防員

第2位：警察

第3位：調酒師

第4位：軍人

第5位：機師或空服員



最後強調這並不算是專業的法律諮詢。

凱特的影片曝光後，釣出不少曾被這些職業傷害過的網民熱議，不過也有人認為，這樣的分析有些不妥，可能會影片他人的感情。值得關注的是，也有網民進一步點出這5大職業的共同點，也就是工時較長、大部分時間都不在家。

【延伸閱讀，更多辦公室愛情觀】

女強人難脫單的6大特徵：工作忙是藉口 不高攀亦難屈就才是主因

+ 24

女生最想嫁10大職業 公務員、律師榜上有名 醫生居然只屈居第二

+ 26

延伸閱讀：

罕病基因恐擴散！一家3男瘋捐精 狂生600孩「疑全住一地」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】