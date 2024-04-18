現代人越大越易感寂寞？除生活壓力　或亦與「邊緣朋友」驟減有關

回想看看：你會在電梯裏和偶爾碰面的鄰居寒暄嗎？或是在公司活動裏認識其他不同部門的同事？這些不期而遇、熟悉卻又不熟悉的朋友，在現代人的生活圈內似乎越來越少了，而這可能會導致交友範圍限縮，也就更沒有機會接觸到新領域或不同的社交圈。



交友圈越來越小，是因為「邊緣朋友」正在減少

美國生活調查中心（Survey Center on American Life）指出，在過去十幾年裏，美國人的平均好友數正大幅下降，1990 年有 10 位以上朋友的比例最高，達 33%，到了 2021 年只剩 13%；另外，將近一半的人表示自己的親近朋友最多只有 3 位。同樣的，在過去只有 3% 的人表示沒有任何親密友人，如今卻攀升到 12%，人數明顯增加。

在台灣也有類似變化。根據臺大社會系教授蘇國賢 2020 年的研究《臺灣個人核心網絡的變化》，他根據臺灣社會變遷基本調查 1997 年及 2017 年的數據，表示這 20 年來，個人核心網絡（指個人主要的人際關係，可以談心事或重要事情的朋友）規模有縮小的趨勢，從 1997 年平均 4.62 人下降到 2.92 人；沒有找朋友談心過的比例從 3% 增長到 19%。

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社交圈變小，最大的原因，是因為現代人越來越難交到「邊緣朋友」（fringe friends），也就是那些你偶爾會在聚會場合遇到、也很樂意和他們聊天的朋友。

美國生活調查中心協理丹尼爾．寇斯（Daniel Cox）表示，人們往往會更傾向跟「同溫層」來往，也就是跟自己個性或看法很像的人互動。但是跨出同溫層、認識跟自己沒有任何共同點的人也很重要，因為這些人可以分享完全不同的經驗、提供平常我們無法取得的資訊。「這些薄弱的社會聯繫甚至比我們的親密關係更重要，因為它將我們連結更廣闊的世界。」

邊緣朋友變少的2原因：互動空間減少、人們之間不相互信任

為甚麼「邊緣朋友」會減少？《商業內幕》（Business Insider）表示，造成這種轉變有 2 項主要原因：人與人互動的物理空間正在減少，以及不斷限縮對彼此的信任。

這些年來，除了住家及辦公室以外，可供日常及免費聚會的「第三空間」（third spaces），比方說圖書館、公園、展覽空間，可以跟各式各樣、來自不同行業的人交流的地方越來越少，這可能與技術和科技發展重塑生活方式有關。

例如私家車的興起，取代街道步行，讓人們的移動限縮在車裏，雖然去哪裏都更方便，但也少了與住家周遭的聯繫和連結。又比如社群平台，雖然你可以和不太熟的朋友互相成為聯絡人、看到他張貼的貼文，但真正的社交行為，大多發生在群組私訊當中。如今社群媒體多元、分散，人們更傾向和一群已經存在的朋友們聊天，而不是去認識新的人。

沒有真正解方？可以定期參加聚會活動開始交朋友

除了現代的互動方式導致交友圈越來越限縮之外，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2019 年的研究中，有 64% 成人覺得人與人之間越來越難以信任。2020 年 COVID-19 爆發後，有將近一半受訪者表示「無法信任大多數人」。

如果對這項調查沒有太多感受，可以回想看看：你會和不認識的鄰居介紹自己嗎？會在常去的餐廳裏和其他常客聊聊最近的生活嗎？要和陌生人攀談，對方可能多少會有些防備心，再加上自己是短期工作、租房，沒有理由認識其他人，所以選擇不開啟對話⋯⋯種種原因，減少了這類弱連結（weak tie）的人際關係，讓現代人交友圈不斷變小。

但想接觸不同的人，可以不必極端地讓自己浸泡在平常不會去的場所。除了有意識的和周圍鄰居、不認識的同事打招呼以外，《紐約時報》（The New York Times）建議，想認識新的朋友，可以找到自己喜歡，而且會定期舉辦活動的社群開始；不建議只參加單場的活動。

比方說，不要只參加書籍講座，而是去尋找閱讀社團，可能可以更深入發展專業；雖然第一次參加會有一點戒備，但當周圍的人開始變得熟悉，你就會開始喜歡這個社群。

《商業內幕》報道提到，交友圈縮小，或許沒有真正的解決方法，但透過參加特定社群的活動，或是提高人們對「第三空間」的需求，也許能在交友圈不斷縮小的現況之下，跨出同溫層、增加個人視野。

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