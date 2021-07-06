辦公室戀愛不盡是甜蜜？　12個悲劇狀況讓熱戀或失戀的你都感難堪

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-07-06 12:59

出了社會以後，辦公室似乎就變成絕大多數人花最多時間的地方，能認識的人也多半都跟工作有關，所以和同公司裡的人談起辦公室戀情也是有可能發生的。若你想跨越「同事以上、戀人未滿」的界線，卻又擔心好多顧忌——愛情配對專家 Samantha Daniels 也提出了警告：

談辦公室戀情會出現的12個悲慘狀況（按圖看清！）

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你在辦公室裡認識的那個女孩，脫離了專業領域後，可能搖身一變成為完全不同的另一個人。你必須確保她值得你的投入、你們是認真要經營感情，而非一時鬼迷心竅。萬一感情處理得不妥，未來工作上可能會瀰漫尷尬的氣氛，也多出不必要的麻煩。

到底辦公室戀情有哪些地雷呢？請參考國外媒體網站「thetalko」的資料，來看看職場戀愛可能會帶給你的難堪下場吧！

1. 工作的一舉一動都被監視

當你跟同事交往時，每天濃情密意，大家都會想密切的關住你們的戀情，甚至就像狗仔隊一樣，無時無刻把目光停在你跟另一半的互動上。比方你走到對方的座位聊天、雙雙離開會議室，甚至是上班時兩人一起遲到，都會惹人遐想。

2. 每天都被逼著看到對方

大家應該都有聽過一句俗話說，「小別勝新婚」。當你經過昨夜的激情纏綿，隔天就可以靜一靜，好好收心認真工作——然而，如果你跟同事交往，隔天、甚至每一天上班都會看到對方，很可能會讓彼此的感情難以喘息，沒有餘裕。就算你們隸屬不同部門，隨著在公司長時間的相處與頻繁碰面，也會造成熱戀感會迅速消失。

3. 瞬間變成八卦颱風眼

請試著想一下：當同個辦公室的同事都知道你們在交往，很容易就會成為茶餘飯後的八卦話題，任何有關於你的人際關係與交往脈絡都有可能被扭曲，甚至會你的專業和名聲都會受到質疑，必須特別小心提防。

4. 對方的行為都容易使你分心

一般而言，工作時間應該要專注完成工作，並在可以執行的範圍內努力提升效率。然而，身處親密戀愛關係中的你，常忍不住在辦公室尋找對方的身影，或者在開會時偷偷擠眉弄眼，都可能會影響你工作的心情，若是老闆抓住你效率低落，當心工作不保！

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5. 話題總是圍繞在工作

自從雙方確認交往關係後，你們會很容易把工作帶回私人空間處理，甚至兩人談話的內容多圍繞在煩人的案子、討厭的八卦、工作的難處，很難培養彼此共同的興趣，遑論創造新的話題。

6. 公私不分

一天工時至少8~9小時都在辦公室，而下班做好生活平衡至關重要，如果你跟同事交往，包準你可能上班閒聊或相處的時間變多，把工作帶回家的次數也變頻繁。甚至職場內外，你們會成為彼此的溝通公事的傳話筒。

7. 時常遭到其他夥伴眼紅嫉妒

若是你交往的對象是經理或老闆，很可能會引起許多職場互動上的嫉妒。舉例來說，你的工作夥伴總是會質疑你的能力，或者懷疑你有特殊待遇和地位，因而受到排擠。你若不是他們眼紅的對象，那有可能你也會對其他同事跟你的交往對象的互動感到嫉妒且疑神疑鬼。

8. 午餐時間要跟誰一起用餐也是難題

午餐時間本來是員工聯絡感情的時間，身為同事兼情人，可想而知，一定時常黏在一起吃午飯。但如果跟其他同事用餐，對方會不會因此而覺得尷尬呢？如果你偶爾想要一個人吃飯，但愛人堅持要一起吃怎麼辦？原本期待午餐可以放鬆的時間，卻多了某種壓力感。

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9. 假期泡湯

除了上述內容提到的「公私不分」、「話題全都圍繞在工作上」之外，最慘的不外乎是放假時，有一人必須留守辦公室了。如果你與同部門的同事交往，很可能無法同時安排長長的假期，因為公司不見得會讓同部門的兩個員工同時准假，因為要避免陷入人力短缺啊。

10. 爭吵後「會躲不掉見面的機會」

爭吵總是尷尬又難堪。在一般的戀情中，當你吵架後，還是可以讓彼此繼續上班、好好冷靜一下的，但若與同事交往後，你根本沒有躲避的空間，當你們大吵或冷戰後還是必須在職場上看到對方，甚至互動還會顯得尷尬、侷促又冰冷，這也讓其他同事們有插入閒話的機會呢。

11. 小心被老闆惡意解雇

在你打算談場辦公室戀愛，要注意查看員工手冊！有的公司對於辦公室戀愛是禁止的，如果被雇主發現後，你可能會因此被解雇。在陷入戀情前，你必須謹慎的問問自己：這真的值得嗎？對方真的有那麼好嗎？

12. 分手之後會十分尷尬

談戀愛的一開始總是浪漫美好，熱戀期又是宛如在天堂一般。但美好的戀情一旦破局之後，下場就會十分難堪。當兩人分手後，在工作上的合作就會變得非常彆扭尷尬，甚至會讓私人情緒影響到公事，你也不可能因此為了要療傷而徹底斷絕工作往來，甚至輕易辭職。此外，還有另一個更糟的情況，就是看見前任跟其他的同事約會，這絕對讓你難堪到想吐。

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