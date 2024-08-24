男友忽然買衛生巾返公司用！她不解原因　網民卻知內情兼叫她放心

近日一名女網友上網控訴，男友從來沒有幫她買過衛生棉，最近卻反常地買了，還指定要哪一款，最扯的是，衛生棉不是要給她用的，嚇得她直呼：「他這樣，我該擔心甚麼嗎？」



近日一名女網友上網控訴，男友從來沒有幫她買過衛生棉，最近卻反常地買了。（Canva）

「不是很懂為甚麼工程師的電腦要放靠得住欸？關聯在哪？」這位女事主在Facebook「我愛全聯-好物老實説」發文指出，下班跟男友到超市購物，當她在選購衛生棉時，男友一直堅持要買一款綠色的「靠得住」衛生棉，讓她滿頭問號。

她表示，「買衛生棉不是問題，但他從來以前沒有幫我買過衛生棉」，這是男友第一次主動說要買，而且還很清楚知道要買甚麼，問他後得到的答案竟是「要帶去公司放電腦旁邊」，也沒有多解釋原因，只說講再多她也聽不懂。最後她受不了，上網求問，「他這樣，我該擔心甚麼嗎…」。

貼文曝光至今吸引超過4千人點讚，不少網友熱心解答：

．「再大的（流）量也靠得住」

．「電腦或機房不能食物啊，放靠得住剛剛好，流量再大都不怕」

．「靠得住真的有列為機械守護神的行列了」

．「靠得住綠色用意、用法、用途就跟乖乖綠色一樣」

．「就靠得住，電腦不出事啊，別想太多，不是買給別的女人」

．「新的都市傳說」

．「科技人必備」



還有人說：

．「曾經有婦產科醫師在節目上說：有陣子產房一直有狀況，後來改放靠得住、而且要放大包的、之後就平順了」

．「妳該擔心的是他放到過期再拿回來給妳用」

．「只是路過…我是對外的臨櫃服務工作！櫃台前都會放 『麥茶』」



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