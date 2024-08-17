理財｜叫外賣最嚇人！月光族跪求日常慳錢方法　求得6招年慳4萬

一名網民無奈感嘆，就算每天認真工作，吃飯、租房都往便宜的挑，還是窮得「跟鬼一樣」，無法存到錢；為達成目標，他開始找各種省錢管道，終於讓他挖出美國財經雜誌《福布斯》和GOBankingRates「1年省5千美元的生活方式」（約港幣3萬9千元），同時也向廣大Dcard網友徵求意見，希望能夠得到更多有效的省錢妙招！



想擺脫當「月光族」的宿命，不妨參考以下方法：（按圖了解）

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1. 改買自有品牌

每年預估可省：600美元（約港幣4千7百元）



大部分人經常會有「品牌迷思」，認為大廠牌的保健食品一定是最好的，但開架或自有品牌的其實也有品質家的產品，建議爬文看評價、不買三無或廣告產品，或直接到量販店購買，再與家人、同事和朋友平分，就能省下很多。

2. 退掉健身房會員

每年預估可省：350至600美元（約港幣2千7百元～4千7百元）



根據理財網站分析，不少人會高估自己上健身房的頻率，一開始很常去，後來才發現使用健身房會員的次數並不高，或許可以評估自身需求，改為到公立運動中心或住家附近的公園河堤運動。

3. 少叫外送餐點

每年預估可省：3000美元（約港幣2萬3千元）



數據分析結果統計，現今社會18至25歲、36至45歲族群，外送平台使用度約77％，有6成會員平均消費金額高於300元，經常為湊免外送費門檻一餐花費200多元；然而，如果直接到餐廳外帶一樣的餐點，就能省下50至100多元，一個月甚至最少省下2000元。

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4. 退訂串流媒體服務

每年預估可省：114美元（約港幣900元）



網友提到，此項也跟自己的使用習慣有關，其實可以從網絡平台找到免費的串流媒體服務，像是原本買Spotify和YouTube Premium，目前直接改用YouTube Music，還能使用家庭方案省錢。

5. 只用低階的手機資費方案

每年預估可省：540美元（約港幣4千2百元）



網友指出，換新機月租優惠方案不一定比較划算，建議評估自己的數據用量需求，更換合適的方案來省錢。

6. 屋頂隔熱工程

每年預估可省：420美元（約港幣3千3百元）



網友說，假設屋頂做隔熱，不僅可以有效降低室內空間溫度，還能連帶減少空調的耗能，因此住在靠近頂樓的住戶，可以用這招省冷氣費用。

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