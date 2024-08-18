退休｜身體到哪年紀開始「跌watt」？調查：50歲後健康狀態只剩…

香港即將邁入超高齡化社會，退休年齡也不斷提高，然而，根據中國一項研究顯示，一般人50歲以後，能夠健康且能工作的狀態，平均只剩下大約6.87年的時間。



「活到老做到老」並非壞事，不過大家也得接受，身體隨着年歲增長，狀態是會有所下滑的。（Canva）

根據中國媒體《騰訊網》報道，華中科技大學的最新研究顯示，中國50歲勞動者的總預期壽命為30.06年，其中健康且能工作的時間平均僅為6.87年，且有明顯的性別、社會經濟和地理差異。這意味着，一般人在50歲後的30多年裏，只有約6.87年的時間能保持健康並從事工作。

相關論文日前發表於《自然-醫學》（Nature Medicine）雜誌。論文指出，健康工作預期壽命指的是從50歲開始，在沒有診斷出慢性病的情況下，預計能夠健康並從事有償工作的平均年數，這一指標廣泛應用於評估人口的健康狀況和工作能力。

論文中指出，一般人在50歲後容易面臨與年齡相關的健康問題，可能進一步影響工作能力和生產力，因此，計算50歲時的健康工作壽命有助於全面了解人口的健康和工作狀況，並評估延長工作壽命的可行性。

這項研究基於中國健康與養老追蹤調查（CHARLS）的大規模縱向數據，涵蓋了中國150個縣級單位和450個村級單位，共調查了1萬1,572名男性（佔48.27%）和1萬2,403名女性（佔51.73%）受訪者，包含他們的基本人口統計背景、健康行為與狀態、家庭特徵以及退休細節。

研究結果顯示，男性的健康工作預期壽命為8.06年，而女性僅為5.77年相比之下，男性在不健康狀態下工作的年數更多，這表明男性的健康預期壽命與工作預期壽命之間的差距更大；女性則在健康狀態下但不工作的時間較長，顯示出女性的健康預期壽命與健康工作預期壽命之間的差距較大。

至於疾病與不健康工作的狀態關係，研究發現，對於50歲的男性和女性來說，高血壓導致的不健康工作年限最長，男性為5.67年，女性為4.85年。高血壓、血脂異常、糖尿病等慢性病是男性不健康工作的主要原因，而關節炎、消化系統疾病和心臟問題則與女性不健康工作時間的增加相關。

研究進一步探討整體生活方式與健康工作預期壽命之間的關係，結果顯示不吸煙、不常飲酒以及定期參加體育活動的人，男性的健康工作預期壽命比採用0至1種健康生活方式的人群延長了2.13年，而女性則延長了1.61年。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：50歲以後還能健康工作幾年？最新研究公布答案：多數人都無法撐到65歲】