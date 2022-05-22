心理測驗｜自己最擅長哪類型工作？愛社交的你　應會選上這顏色

俗話說「天生我才必有用」，每個人都有各自不同的專長，適合做的事情也大不相同。日本網站《ココロジー》最近就分享一則心理測驗，可以看出自己擅長甚麼樣的工作。



請問：你喜歡下圖中的哪個顏色？請以直覺作答！

你最喜歡圖中哪種顏色呢？（《ココロジー》）

A. 紅紫色



B. 碧綠色



C. 水藍色



D. 粉橙色



一起看看自己擅長缺甚麼工作吧（按圖了解！）

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選擇A紅紫色的你

適合從事決策領導的工作。你從小就天資聰穎，碰到甚麼困難，都能想到解決辦法，自己也有功成名就的大目標。因此，比起擔任他人的下屬，不如自己帶頭打拼，更能發揮出自己的潛力。

選擇B碧綠色的你

適合從事交涉協調的工作。你有着強大的心智，在必要的狀況下，會不惜動用計謀甚至謊言來達成目標。這樣的你，有着優秀的社交能力，甚至在國與國之間的大場面，更是你最能展露實力的舞台。

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選擇C水藍色的你

適合從事出主意的工作。你有着豐富的創造力，同時也對自己有着相當的自信，因此可以源源不絕地提供點子。像設計師、建築師、導演或作家，亦或是廣告宣傳文案等等，都是很適合你的工作。

選擇D粉橙色的你

適合從事娛樂類型的工作。你有着能夠逗笑別人，治癒人心的才華，只要有你在，周圍的陰霾就會一掃而空。天生氣質具有影響力的你，只要站上了演出舞台，一定可以獲得許多人的青睞。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】