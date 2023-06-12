事主不加班　與經理展開火爆對話！一句直擊老細要害　網民全讚好

不加班錯了嗎？



一名網民表示，當初面試官說過公司不強迫加班，實際上也是到點就可以下班。最近調去離家30公里以上的公務所支援，來回通車要3個小時，但他仍然準時下班，卻被一名主任工程師直接在群組罵人、情勒，讓他無奈「不加班了嗎？」，最後還是董事長出面調停、滅火。

事主與經理針鋒相對的火爆對話實在是值得一看！（按圖了解）

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一名網民在Dcard發文指出，當初應徵時，面試官就說過公司不強迫加班，他實際到職後，也發現真的沒加班風氣，他也就都準時下班。最近工作滿一年，被調到離家30公里以上的公務所，光通車來回就要花3個小時，唯一沒改變的，就是繼續準時下班。

這樣的生活持續了1個多月，突然有一天，主任工程師在公司群組tag他，劈頭就問「XXX你沒辦法配合加班是嗎？」、「公司不會強制你們加班，工程就是團隊相互來的，有沒有那個心很重要」，事主表示，先前已經有說過自己因為身體因素，醫生要他多運動，加上公司離健身房距離遠，所以必須準時走。

但主任工程師仍然堅持己見，反酸他「所以健身比較重要是嗎？」、「那你可能不適合走工程這條路」，事主則回應認為工作跟健康要選，大多數人會選擇健康，主任工程師聽聞更爆氣回應「你身體有我差嗎？我開刀5-6次生死走過幾次，我有像你那麼弱嗎？身體健康才能做的長久，那你大概要自己去開公司了」。

接着主任工程師持續瘋狂情勒，質問事主「進公司不是公司配合你，自己要知道自己的定位在哪，不是準時上下班就沒你的事，那公司要你幹嘛？你的價值在哪？你的產能在哪？不要在靠X身體怎樣，你絕對沒資格跟我比身體」。

不過事主也不甘示弱，砲火猛烈地回擊主任「我不想和你一樣，老了才開始哭說自己沒有好好照顧身體，在那邊跟下屬哭說，身體有我差嗎？公司說下班時間就是5點，我不能下班？我8點上班，還是我也能10點再來？」，主任整個腦羞，還威脅他「不要回公司讓我遇到，我會好好請你吃一頓」。

最後董事長在群組出聲調停請兩位熄火，才解決這次衝突。

網民看完對話後，紛紛誇獎事主：

．「你好猛」

．「狂，就是要有你這種人修理無理的上司」

．「這主管就是看你不想加班想刁你 然後沒想到你這麼強硬，他也下不了台，沒面子」

．「怎麼感覺對話中這主管的用字遣詞偏幼稚且偏激，沒有主管風範⋯」

．「董事長不錯，誰也沒幫」

．「看了好舒壓，希望多來一點」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】