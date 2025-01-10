辭職｜不等公司派花紅就走好蝕底？3種人過年前遞信「除笨有精」

年關將至，不少上班族期盼年終獎金入帳，有Dcard網友表示，根據自己往年的經驗，應該剩不到50天就要領年終了，但還是覺得時間過得很慢，好奇其他網友的經驗，「有人這時放棄年終，選擇離職嗎？」引起網友熱烈討論。



有人留言表示，「目前也想說要不要撐到年終，但每天面對公司情緒化同事真的好累，下班也都要繼續整理文件跟報告」、「真不想再內耗了，已提離職，邊休息邊找工作還比較開心」；但也有另一派網友說會領完年終再離職。

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年後離職優點 求職旺季職缺多、有年終

台灣1111人力銀行發言人曾仲葳指出，是否在年前離職應該根據個人情況來決定。她認為，有三類人特別適合年前離職：

1. 對現有工作忍無可忍，身心健康已受影響的人

2. 已經找到更好工作機會的人，無需再多等待

3. 公司年終獎金不多，跳槽後加薪幅度更可觀的人



相對而言，選擇年後離職也有優勢，包括能領到年終獎金，以及農曆年後求職旺季帶來的更多工作選擇。因此，何時離職最合適，應綜合考量個人需求與未來規劃，才能做出明智決定。

考績影響年終多寡 專家建議可在主管面前多表現

若不打算在年前離職，大家可要把握最後衝刺時間！歲末年終正是公司考核員工績效表現的時候，部門主管的評比意見也影響年終獎金多寡，曾仲葳建議，可以把今年對公司的貢獻量化，適時展現工作價值，完成重要任務提升存在感。若同事需要幫助，也可以積極協助，讓主管看到對團隊的貢獻，並增加跟主管的互動，主動回報工作進度，表現出積極的一面，就有機會獲得不錯的考績。

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