轉工｜收完花紅即辭職？你以為自己夠精明　新老細卻有另一個想法

作為一個打工仔，最著數的莫過於在年尾收了花紅之後，跳槽到另一間公司獲得加薪，食盡兩家茶禮。

今天半宅職薯就和大家討論，這如意算盤是否打得響。



一收到花紅、獎金便即職，這做法值得建議嗎？Canva）

話說小薯A打算轉工

小薯A有數年工作經驗，現在在一間中小企工作。他並非是事業至上那一種人，但卻渴求優厚的薪金回報。

他聽說只要頻密轉工，便可以獲得加薪。對的，他真的見過有朋友離開舊公司之後轉幾份工，兩、三年之後回到舊公司，竟然得到升職。

於是，小薯A便有樣學樣，在年尾取得花紅之後，便立即遞辭職信裸辭。

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事業只能橫向發展

小薯A在裸辭之後，一直找不到夢想中的工作，只能橫向找一些職位和薪金都相約的工種。

原來，年尾取完花紅之後辭職這一招式，早已被市場中的僱主看破，認為這類人取盡公司着數之後又離開，屬於「養唔熟」的類別，擔心自己辛苦栽培這新人之後，他又再次在年尾獲得花紅之後離開，浪費培訓的人力物力。

所以小薯A能夠找到的，都是一些容易上手，並非重要崗位的工種。

到最後，小薯A揀了一份薪金和位置都和舊工作差不多的工作，辛苦自己重新適應。而更大損失的，是在履歷表中多了一項橫向轉工紀錄，曲線突顯他在舊公司和新公司都沒有得到賞識升職。

僱主也不是省油的燈

其實在職場中，僱主們早已有一個觀察：經常橫向轉工而得不到升職的人，其實顯示他在舊僱主和新僱主眼中都不是人才，而這人本身也不安定。

而那些在年頭轉工的人呢？十居其九是取了年尾花紅就走人的員工，要是公司用大量資源栽培他，他也只會在能力提升之後跳槽走人，損失的也是公司。

所以僱主只會聘用這類人當一些容易上手又容易解僱的工作，因為培訓成本最輕。

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新畢業生行為也有模式

不少僱主也發現，通常最優秀積極的新畢業生，都在畢業前半年已經開始找工作；畢業後才開始找工作的，態度通常沒那麼積極；而在畢業之後幾個月才開始找工作的，積極性會更加低。

上進的打工仔要避嫌

既然現在你知道僱主的想法，那麼你也應該懂得如何避嫌，別讓僱主誤會你在取完花紅之後立即走人。

正如你不會在農曆新年長假前一個月遞辭職信，吸盡農曆新年的有薪公眾假期然後離職。

結語

上面的說法只適用於事業心重，一心打算在職場中有所作為的上進人士。

如果你抱着「打份工」心態，也不介意經常橫向轉工，到最後被市場認定為只適合初階工作的話，取完花紅後辭職，或者在農曆新年長假前遞辭職信，確實是很「着數」的。

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