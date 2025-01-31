怪賊意圖「綁架」餐廳送餐機械人！員工夠機警火速搶救「同事」

全球餐飲業面臨嚴重缺工，不少餐廳引進了「AI送餐機器人」來減少人力成本。不過，美國加州一家越式河粉餐廳近日就發生了一起鎖定送餐機器人的離奇竊盜未遂案。



《紐約郵報》等美媒報道，事發在1月19日加州南聖荷西（South San Jose）的「Pho 21」越式河粉餐廳，而完整過程都被監視器拍了下來。

即睇事經過：（按圖了解）



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根據畫面，一名男子在開店前20分鐘、大約上午7點40分許走進餐廳借廁所。但男子解決內急後並未立刻離開，而是在餐廳內試圖抱起了3台送餐機器人的其中一台。一名穿着黃色上衣的員工率先注意到他的行徑，並試圖制止。

沒想到，男子直接將機器人抬起，跑出店外準備將機器人放入停在外面的SUV內。另外2名穿着黑色上衣的員工趕忙上前阻止，經過一翻拉扯後，成功從男子手中搶回機器人同事並報警。

該餐廳的老闆Tony Ngo表示，該送餐機器人的價值高達1.8萬美元（約港幣14萬元），但對小偷來說毫無價值。因為該設備需要專門的編程才能夠運行，因此無法在餐廳外使用。

報道稱，這起荒唐的竊案沒有造成人員受傷，差點被偷走的機器人也沒有損傷，並已恢復工作，繼續為顧客提供美味的料理。

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