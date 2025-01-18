失業不想家人知？內地「這種公司」竄紅讓失業人士可安心「扮工」

一種名為「假裝上班公司」近日在中國竄紅，這些公司提供逼真的辦公室，讓人們「體驗上班」，且費用低廉，每天僅約人民幣30多元，就能擁有包括工位、網絡、茶水等設施，甚至提供午餐，不少失業族、大學生和自由工作者趨之若鶩。



「假裝上班公司」的環境。（網易截圖）

其中一家位於四川省成都市的「假裝上班公司」，約10坪的辦公室內，整齊擺放着10張桌椅，還有飲水機、白板等設備。老闆阿俊說，當時他開設網絡公司，但需要一個註冊地址，於是租了這間工作室。去年年底他在網上看到「假裝上班公司」走紅，於是靈機一動，乾脆把工作室也當成「假裝公司」，還能有一些收入，於是在網絡發佈消息。

阿俊說，前來的人大多是大學生、還有正在找工作的失業族，而「假裝公司」設備一應俱全，有工位、網絡、茶水、列印機，他表示，按照顧客需求，甚至可提供「情緒價值服務」，「比如給下達工作內容，監督他們上班等等，模擬一些上班的情景。」至於有隔間的位子，則可假裝是「經理階級」。

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自由工作者李姓男子認為，「假裝上班公司」CP值很高，既能享受舒適的辦公環境，還沒有咖啡廳搶座位、包包被偷的困擾，非常便利。不過，也有大學生認為，如果用來唸書不如圖書館，「我是不太自律的人，我去的那家店太冷清了，沒有學習氛圍，後來還是去圖書館了。」

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