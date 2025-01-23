你是忙碌不是沒時間！力拒這4種「時間小偷」為生活保留幸福感

如果你有工作，而且家中有 18 歲以下的孩子，大致上就屬於一般人認定的忙碌族群。暢銷作家、時間管理大師蘿拉．范德康（Laura Vanderkam）曾調查這群人對於時間的感受程度，包括是否有足夠時間做想做的事情、傾向專注當下而非分心等，依據非常同意到不同意，比較時間感受度分數高者與低者的差異。



自認時間充足的人，不一定真的擁有很多空閒

范德康在《要忙，就忙得有意義》當中分享她的調查結果，原來自認時間充足的人，不一定真的擁有很多空閒時間，而是他們非常注意時間的重要性，知道要把時間花在能夠讓自己快樂的事情上，並且盡可能延長這些時刻；他們也不做當下「不該做」的事情，例如，邊與他人吃飯時邊滑手機，看重與朋友、家人相處的片段。

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加州大學行銷學與行為決策學副教授凱西．霍姆斯（Cassie Holmes）也有類似的觀點。當她生完孩子、返回職場後，經常感到分身乏術，身為大學教授的她，得在一場又一場的會議之中，抽空演講、教課，進行學術研究，還要準時下班，與保母換手照顧小孩。

霍姆斯在著作《更快樂的1小時》中分享想法轉變。起初她以為，自己需要的是更多時間，後來她發現，就算用緊密的日程表做完所有該做的事情，她還是常常喘不過氣來。她反思，她需要的到底是「更多時間」，來完成「所有事情」，或者是，有時間做「想做的事」？

為了解答這個問題，她針對數萬名美國人進行「時間與幸福感」的調查，了解是不是擁有越多「自主時間」的人，對生活越滿意。結果發現，每天自主時間少於 2 小時的人，幸福感較低，這很好理解；但有趣的是，每天擁有超過 5 小時自由時間的人，也不覺得快樂，因為缺乏生產力、閒散度日，導致成就感低落，也讓人不好過。

因此，霍姆斯得出一個結論，問題不在於時間多寡，而在於我們是否能豐富所支出的時間。她計算了能讓她開心的事情，所需要耗費的時間，例如跟孩子親親抱抱、與老公共進晚餐、與朋友閒聊、唸床邊故事哄孩子入睡，加總起來不到 2 小時。而這 120 分鐘，是她認為，絕對不可以犧牲的時間，她不需要做激烈的改變，只需要妥善分配資源，例如工作時避免分心、家事外包、拒絕一些請託，就能夠達成。

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在有限的時間內，先放入令你快樂的事

可惜的是，當我們自認為「沒時間」，第一個割捨的都是令你滿足與快樂的活動，例如運動、與伴侶或孩子相處的時間。所以，重點在於，你能否在有限的時間中，優先擺上「高爾夫球」，高爾夫球代表帶給你快樂的事情，也許是家人、朋友或健康；再來才是石頭與沙子。石頭是「其他」重要事項，代表金錢、工作等，沙子則是瑣碎事項。你得在固定的時間容量中，優先放入高爾夫球，否則被其他東西佔滿後，就放不下令你滿足的事情了。

范德康形容，時間就像是液體，你能自由決定裏頭的配比，最終，可能會呈現酸甜苦辣不同風味，但是不論結果如何，一切都操之在己。當你有了這個念頭，你就會更有意識，決定如何支配所擁有的時間，而不是被動的被行事曆追着跑，把時間保留給對你快樂且有意義的事情，生活也會更有餘裕。

避開4種常見「時間小偷」，奪回生活的主控權

《留白工作法》提到，工作與生活中，有幾種「時小偷」，會悄悄摸走你時灿，讓你感覺總是忙不完，佔去你能創造快樂的時刻。要不斷提醒自己割捨這些行為，把時間花在寶貴的事情上。

1. 有求必應

特質：習慣當救火隊、沒價值的事情也做。

解方：有可以放掉的事情嗎？

2. 完美主義

特質：過度注重細節、沒辦法安排每件事情要花多少時間。

解方：是不是夠好就好？

3. 資訊焦慮

特質：看到訊息就想回應、慣性查看社群通知。

解方：真正需要知道的事情有哪些？

4. 目光短淺

特質：沒有長遠計劃、着急完成眼前的任務。

解方：哪些事情值得我花心思深入研究？

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