【回頭工】離職後返舊公司做會畀人笑？考慮回歸要諗清楚呢兩點

正所謂「好馬不吃回頭草」，不少人認為遞了辭職信後返回舊公司就職很「cheap」，但事實上「返兜」這件事，真的如此難以接受嗎？

，不少人認為遞了辭職信後返回舊公司就職很「cheap」，但事實上「返兜」這件事，真的如此難以接受嗎？（日劇《無法成為野獸的我們》劇照）

隨着70後、80後逐漸步入中年，未來就是新90和00後的天下，而「裸辭」很經常在這族群出現。一旦感到工作沒有晉升機會，受氣，氣氛不喜歡，人工太低，需要OT……似乎任何工作上會出現的情況都可能成為他們離職的原因。而這個族群的人要辭職是沒有先兆的，明明昨天還一起並肩作戰，今天檯上已經出現辭職信。

裸辭的成本其實很高，辭職後如果找不到合適的工作，很可能讓自己陷入「經濟危機」。那種水深火熱感，更容易令自己快速跳入另外一個火圈，到頭來還是兩頭唔到岸。到那時，往往又會覺得上一份工作其實也不錯，人工和福利也沒有那麼苛刻了。但想起要回舊公司好像沒有面子，寧願繼續捱下去，大不了就再辭職，再找一份新工！

所以，離職後，還應該考慮「返兜」舊公司嗎？

▼▼如果真的要回歸舊公司，就要考慮以下因素（按圖放大）▼▼

+ 3 + 2

重新回歸這事

其實有不少外資公司和大型公司都歡迎員工重新回歸公司，這樣做對公司有兩方面的好處：

1. 顯示出公司包容、開放的文化；

2. 曾經任職的員工回歸後可以立即上手，幫助企業節省培訓成本。

雖然選擇回歸舊公司的人不多，但如果真的想回歸，要做好心理準備，應該爭取的福利還是要好好爭取。

SJ 結語 面子是其次，最重要是機會。有時候回歸不代表你沒有骨氣，反而是認清自己想要的目標。如果外面的市場給不了你的期望，苦苦堅持經已沒意思，回到最初的美好吧！

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】

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