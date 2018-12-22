【2,000個辭職的理由】人工低、上司廢　調查：都唔係遞信主因…

我們做了一個關於「離職」的小調查，收到了從60後到90後的二千多份有效問卷。來看看，到底哪一個瞬間，讓人決定辭職？

調查問卷中，有一個單項選擇題「你最可能因為甚麼原因辭職」。出人意料的是，佔比最高的辭職原因，不是薪資低，而是「沒有個人時間和空間」，佔比35%；「低薪（沒發展）」佔比30%；「上司的為人和管理方式」佔比23%；「未完成的夢想」佔比7%；「公司文化」佔比5%。以下我們來聆聽一下打工仔的真實心聲。

……那100個工作群組，隨便哪個響一響，無論你的軀殼在哪，你的心都在辦公室裏……而留給父母、愛人和自己的空間和時間越來越少。

無論你的軀殼在哪，你的心都在辦公室裏……（Gettyimages／視覺中國）

一：科技時代的「24小時工作制」 自我、父母、愛人成了犧牲品

@呵呵呵呵呵呵呵噠，廣告，90後：

屢次放男朋友鴿子，生活完全被工作佔據，導致與男友分手的那一刻。事情是這樣的。今年3月，我一共只休息了兩天，還有連續一周通宵，只有三天回家。 這樣的工作節奏，其實是綁架了兩個人的生活，約好要一起做的事情總是被無限期推遲。 比如約好了男朋友來我家，但我加班到半夜三點，臨時放鴿子。或者一直要等交了，等客戶回饋的這一段喘息的間隙，才能見上一面。兩個人好不容易見一次面，正乾柴烈火呢，然後客戶回饋來了，要立馬穿上褲子去加班。 錢也沒多少，性生活也沒了，滿心都是白痴客戶和工作，完全無法考慮到對方的心情，工作起來有時候就是失聯，所以不僅僅是男朋友，再不辭職，連朋友也都要沒了。

屢次放男朋友鴿子，生活完全被工作佔據，導致與男友分手的那一刻。（《請不要忘記我》電影劇照）

@我真的是個軟妹子，廣告，90後：

工作讓我變成暴脾氣。工作非常忙碌，屬於一坐就是一天，連去倒杯水都沒時間的那種。經常隨機加班，一切憑老闆的心情。因為忙碌、煩躁、壓力大，我脾氣也變得越來越差，對整個世界都越來越不寬容。比如出去吃飯，如果遇到一個很蠢笨，反應很慢的服務員，我就會在心裏罵他傻逼；滴滴司機沒有按時出現，我就會一個電話追過去，質問他：「我遲到了算誰的？」但當時都不覺得是我出現了問題，我就是覺得全天下都是傻子。

直到，有一次在上班路上，甲方又提出了莫名其妙的要求，我就在地鐵裏處理工作的事情，本身處於很煩躁的狀態。這時，一個速遞小哥給我打電話，問我家裏怎麼沒人，我就炸了：「工作時間，我怎麼會在家？」在提出了一系列解決方案諸如「放隔壁」、「放快遞櫃」、「塞水箱」都被他一一否決後，我破口大駡。

掛了電話，看到玻璃裏倒映出來的我那張臉，我被自己嚇到了，從來沒在自己臉上見過這樣一副兇神惡煞的樣子，而周圍的乘客也紛紛對我側目。 就在那一刻我意識到，這份工作讓我成為了自己最不想成為的那種人，我還是喜歡那個軟糯的自己。

就在那一刻我意識到，這份工作讓我成為了自己最不想成為的那種人，我還是喜歡那個軟糯的自己。（《金秘書為甚麼那樣》電視劇劇照）

@筱婧，金融，90後：

父母都在老家，我一個人在上海打拼。不管遇上甚麼事，儘量報喜不報憂，父母生日、逢年過節都會給爸媽包小紅包，買小禮物快遞過去，自覺畢業後凡事靠自己，還經常想着他們，自己很是孝順。前段時間真的很忙，一個星期要通宵3晚的那種，所以很少聯絡父母，好容易說上話了，也被我三言兩語打發了。後來我累生病了，躺在家裏，那一刻特別空虛寂寞，就特別想爸媽。才發現，父母似乎在有意減少和我溝通的頻率，擔心打擾我，每次也都是真的有事，而且是累積了很多件事之後，才給我來一通電話。 我就打電話過去，很不孝地告訴他們我生病了在家休息。那一天，媽媽一直在問我：「有沒有照顧好自己身體？」然後就覺得很心酸，到底做了甚麼了不起的事情值得讓家人這麼擔心呢？

前段時間真的很忙，一個星期要通宵3晚的那種，所以很少聯絡父母，好容易說上話了，也被我三言兩語打發了。（日劇《無法成為野獸的我們》劇照）

@小辣，新媒體，90後：

外公過世後，我做了個裸辭海歸，現座標上海。一年多前，我在紐約一家新媒體公司上班，每天朝九晚六很規律，下班健身、社交很充實，週末根本沒人回工作郵件，同事們週一尬聊的話題大多有關家庭生活、養狗、週五晚上哪家酒吧的派對有意思、下週末該去哪露營和爬山。總之是領着美元工資，過着好山好水好寂寞的標準留學畢業生生活，沒有買房和被催婚的焦慮感，比起很多「生命不息、奮鬥不止」的雞血青年，有時甚至懷疑自己是否活得太安逸，也不確定國內到底在發生甚麼。

（GettyImages）

決定辭職的瞬間，是和媽媽一週一次的視頻。那時外公已經因為感冒住院一周，本來以為是小病，沒想到感染到肺部，醫院突然發了病危通知單。媽媽說，外公說想見你，可你離家這麼遠，別來來回回折騰了。掛了這個電話，我一個人在幾千公里外的家裏哭了好久。不久後外公病逝，家裏幾個孩子，只有我沒能見他最後一面。以前完全不理解，甚麼叫「父母在，不遠遊」，覺得年輕就是要拼命實現夢想啊，但那個瞬間我覺得，是時候辭職了。工作簽證我不要了，別人看來體面的生活我也不要了，我就是不顧一切地要回家。

現在的工作並不輕鬆，月薪和當初相比，打對折吧，但重要的是，這裏有我最在乎的人。錢是賺不完的，陪伴家人的時間也是買不到的。除了工作之外你的那一部份人生，很多事錯過就是一生。

更多打工仔，因為失去私人時間的例子（按圖放大）▼▼▼

二：奇葩老闆是吐槽的重災區

眾多離職故事中，帶着對前老闆的怨念的讀者真是不少，佔比23%。

點擊圖片放大，清算老闆「黑人憎」惡行▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

三：男性比女性更在意「夢想」

數據顯示，為了夢想離職的人佔比7%，其中男性是女性的兩倍。

「同事過世後，我開始思考人生的意義」

@張廣雲，陶藝製作，90後：

一直以來我都對雕塑、陶藝感興趣，也專門學過一段時間。不想，在畢業後被父母召回在老家葉縣銀行上班，四年如監。陶藝的夢想從未從腦海中褪去，時不時就冒出辭職的念頭，由於家庭原因，未果。

直到那天單位體檢後，一位同事身體發現了異常，不久後離世。當頭一棒！直擊心底！開始思考人生意義。若到生命盡頭還沒朝夢想邁出步伐，是多麼恐怖的一件事，簡直是「死不瞑目」！可我們誰又知道盡頭在何方？堅決辭職。

一位同事身體發現了異常，不久後離世。當頭一棒！直擊心底！開始思考人生意義。若到生命盡頭還沒朝夢想邁出步伐，是多麼恐怖的一件事，簡直是「死不瞑目」！（GettyImages）

@澤克先生，電氣，90後：

「工作還可以再找，她卻獨一無二」

我和她從大學起一直是異地戀，後來大學畢業後我考上了家裏公務員，她繼續在一線城市讀研究生。人人羡慕我有一份好工作（鐵飯碗），父母做生意經濟條件不錯。但我知道她不想回來，她的專業在二線城市沒有用武之地。

快畢業那段時間，她心情特別焦慮。有一天晚上，她打電話哭着跟我說，她想再拼搏個一兩年試試自己行不行，這麼回家有些不甘心。她說她不能耽誤我，要不就分開吧。我毅然決定辭職去找她。工作還可以再找，她卻獨一無二。

現在我們結婚一年了，在大城市貸款買了一個小居室，寶寶的預產期在今年12月。我從不後悔當初的決定。

「工作還可以再找，她卻獨一無二」（《後來的我們》劇照）

@Owen，新媒體攝影師，90後

「21歲做空少，23歲辭職做攝影師」

飛行學院畢業後我做了一個空少，工作不如想像中的輕鬆，我也不是一個左右逢源善於交際的人，又是不服輸不受屈的性格，工作難免不順。公司女性偏多，瑣碎的事情太多，整天強顏歡笑，日積月累我越來越無法忍受了。

我一直以來的夢想都是要做創意視頻。那天，我請了一天假跑去面試視頻公司，收到offer時還不敢相信，回來就遞交了辭職信。

辭職完的內心五味雜陳吧。一方面，做空少我一個月有15K的工資，而新工作我只有1500元工資，落差很大；一方面，我朝自己的夢想又進了一步，很興奮。現在4年過去了，我沒有後悔當初的決定。

我朝自己的夢想又進了一步，很興奮。現在4年過去了，我沒有後悔當初的決定。（GettyImages）

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