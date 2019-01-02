【Fresh Grad】每摔一跤都在成長　職場新人自白：拒絕前請先嘗試

我永遠記得2017年的1月4日，過去沒想過會成為編輯的我，捂着心直視自己的興趣，還是渴望，渴望寫字。帶着新鮮人的傻勁與熱情，沒有精雕細琢的經歷，只有竭盡所能爭取的赤誠心意，我進入女人迷實習。 文：女人迷編輯 孟倫

帶着新鮮人的傻勁與熱情，沒有精雕細琢的經歷，只有竭盡所能爭取的赤誠心意。（《自體發光辦公室》Viutv截圖）

回想開始實習的那段日子，我非常非常挫敗。我想所謂新鮮人，或許是場最折磨卻也過癮至極的成人式。之所以新鮮，因為初入職場，什麼規矩都不懂，產業發展、媒體生態、產製文章的流程、文章編輯的細節，新且陌生，都要適應。

新鮮人的課題，要經歷很多第一次，每個第一次的起跑，都讓我摔得不輕，但那樣的摔是必須，未來你才會成為一個享受疼痛，敢於奔跑的人。

課題一：你以為自己擅長的，其實是基本

喜歡寫字跟編寫網站內容是兩回事。過去我是讀者，在一篇篇專訪、內容單元裏找尋前進方向，跟很多讀者一樣，文章不會給我們標準答案，卻讓我們看見人生具有許多可能性，拉開社會框架，讀的過程，總覺自由。

然而從讀者變成編寫文章內容的作者，只是喜歡寫字，容易被文字感動，遠遠不夠。記得我在發表的第一篇文章，過年期間，我要試着寫篇文，結合節慶與讀者需求。光是文章的切入角度，我提了兩三次的方向，被一一推倒，帶我的前輩跟我說：「當編輯，寫每篇文章的時候，都不能只有自己。不能光只有作者的喜好，心裏還要想着這篇文章要是為了什麼議題而寫？為了哪種讀者而寫？當每家媒體都在寫同一個議題時，我們如何寫出屬於女人迷的角度？」

從讀者變成編寫文章內容的作者，只是喜歡寫字，容易被文字感動，遠遠不夠。（《無法成為野獸的我們》劇照）

那篇文章，我從找切入角度到完稿，來來回回花了三天。那是第一次我深感自己的能力遠不及待，過去以為自己很擅長的「寫字」能力，在這裏只是基本。看見自己的不足，放下自己的驕傲，掏空自己，張開手，讓新的挑戰與學習進來。

課題二：努力嘗試，你依然可能華麗摔跤

第二次跌跤，是第一次在團隊面前公開說話，公開說話一直是我的罩門。

初入媒體，對媒體生態全然不懂，如何在Facebook上與讀者互動，如何計算社群的數字、分析，如何把分析結果與團隊的夥伴報告，報告時應該如何開場、如何有邏輯的說出簡報內容，對我來說都是陌生而且恐懼的事情。恐懼看見自己的不足、恐懼自己的能力不夠如何去分享自己的觀察、恐懼看着一雙雙眼睛大聲地公開簡報。

報告時應該如何開場、如何有邏輯的說出簡報內容，對我來說都是陌生而且恐懼的事情。（《自體發光辦公室》Viutv截圖）

記得那次報告前，我約了編輯夥伴陪我練了好多次，她也一一糾正我的說話邏輯，找出報告中不夠清楚的分析結果，告訴我如何開場，怎麼透過眼神接觸與聽簡報的夥伴互動。報告前我深吸了好幾口氣，正式來，一個個直視我的眼神讓我腦中一片空白，呼嚕嚕講完自己也不知道在報告什麼的簡報，只想趕快結束，趕快下台。

公司有個好習慣，我們總會在夥伴演講、主導專題甚或一場小小的會議分享後，給表現的人一些可以更好的建議。開完會，我聽着陪我練了好幾次開場與內容的編輯 Abby，有條不紊地指出我哪裏可以更好，邊聽我的眼淚邊大滴大滴落下。我一直記得那個淚帶給我的成長：那是努力嘗試後，依然華麗摔跤的懊悔；那是不想讓期望你更好的人失望的羞赧；那是想要成長、渴望變強的執拗。那天我學會接受失敗，學會接受自己懊悔、羞愧、不甘心的情緒，感受它們並深刻記住。在未來每次想放棄的時候提醒自己：你曾經痛哭過，因為那麼迫切的渴望成長

那天我學會接受失敗，學會接受自己懊悔、羞愧、不甘心的情緒，感受它們並深刻記住。（《自體發光辦公室》Viutv截圖）

課題三：接受挑戰的那一刻，你已然成長

在職場，我學到的第三個課題：是在說「不」之前，先跨出第一步嘗試。

面對挑戰，我們或許永遠覺得自己不足、準備得不夠好，那成功與失敗的差別在哪裏？我想，是無懼於失敗的勇氣。

2017年3月，因應國際婦女節，公司辦了場盛大活動，邀來蔡英文總統談女性影響力。我的挑戰是，得在活動結束後兩個小時內，寫出現場直擊，當天上線。對當時寫一篇文章需要兩三天的我來說，這是個壓力很大的挑戰，收到通知，其實好幾次在心底小小尖叫，想要放棄。但當我回想自己的初心，想起好幾次渴望成長的眼淚，想起團隊夥伴願意把這個挑戰交到我手上的信任。

我決定在否定自己之前，先嘗試。

我決定在否定自己之前，先嘗試。（《無法成為野獸的我們》劇照）

接下任務後我收集了所有活動資訊，看了過去編輯寫的每篇直擊文，主動向主編請教了好幾次直擊文該如何寫，這樣還不能安心，甚至在活動前一天，熬夜把可能用到的素材先整理、寫成一段段文字，就為了讓自己能準時在兩小時內寫出文章，完成挑戰。

每每想起那次的焦慮，我總會提醒自己擁抱恐懼，當你跨出第一步接受挑戰時，就是讓自己擁有一個成長的機會，長出更堅強更進階的自己。回顧這年的職場經歷，我始終感謝並覺得幸運，自己是個心有所愛，對世界有所偏執的人。擁着對熱愛的渴望，讓我在直面挫折的過程裏，好幾次邊做邊哭，但始終沒想過要逃。

每每想起那次的焦慮，我總會提醒自己擁抱恐懼，當你跨出第一步接受挑戰時，就是讓自己擁有一個成長的機會，長出更堅強更進階的自己。（《無法成為野獸的我們》劇照）

過去一年，是從實習生紮實走向正職的路，漫長且痛快。嚴格來說今年是我職場第一年，願我始終記得自己23歲時，清澈無畏的眼眸；始終帶着躁動的心，不安現況地探索自己的可能性。

做個能不斷感知恐懼的人，享受疼痛與成長並存的甜美；做個善感的人，對生活有感、對世界有感、對需要被關注的社會議題、性別權益有感，因為有所感受，所以會心疼會憤怒，會渴望給出一點力量，改變它。

初入職場的新人，未來仍會有很多的第一次，而我已經開始期待。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【女人迷兒說工作】新鮮人，是最過癮的成人式】