【政府工】工業貿易署聘合約助理　月薪逾28k　2年工作經驗可申請

新年將至，事業有需要作出改變嗎？有想過短期擔任政府部門的職位嗎？ 工業貿易署日前公開招聘貿易助理一職，雖為非公務員職位，然而卻有接近29k的月薪，而且入職要求未算高，打工仔如有意轉換工作環境，這或是可考慮的選擇。

2019年將至，可能籌謀過今年的工作計劃？轉工、離職會是一個選擇嗎？是要去Working Holiday、裸辭還是邊做邊尋找發展機會呢？（GettyImages/視覺中國）

由工業貿易署招聘的貿易助理，雖為「N仔（Non-Civil Service Contract）」職位，未能享有公務員的穩定待遇，但由於獲聘者在12個月的任期內可獲月薪$28,700，這樣的待遇對不少年輕打工仔確是有一定的吸引力。

要應徵這職位，申請人須持有香港任何一所大學頒授的學士學位（或具同等學歷），並於取得學位後有兩年全職工作經驗，方合乎資格申應徵。另外，申請人如能操流利普通話將更佳。

至於職責方面，貿易助理日常須處理的工作如下：

工業貿易署聘貿易助理詳情（「政府職位空缺」應用程式截圖）

負責研究及分析有關工商業事宜和擬備文件； 協助理處理簽證和管制事制； 協助提供與工商業有關的支援及服務，包括實行撥款計劃；及， 協助設計和發展電腦系統。

+ 4 + 3 + 2

得留意，獲聘者或須不定時工作及往海外公幹。

貿易助理招聘詳情（按圖了解）：

每在新一年到臨時，總有些打工仔希望在事業上作出改變，不過不是每個人都有勇氣及能力裸辭，要是要「手停口停」地思考人生，不如嘗試應徵一些只提供短期合約的工作邊做邊想。

此職位只接受郵寄或親身送申請表格應徵，有意申請者亦須分別以中文及英文擬備字數不少於500字的申請請，陳述自己為何是擔任此職位適當人選的原因，及後或亦有需要參加筆試。截止申請日期為2019年1月4日下午5時，有意遞交表格記得準時。

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