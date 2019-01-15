【2019豬年十二生肖運程】蛇、馬、羊篇　蘇民峰助你提升事業運！

職場
撰文：
最後更新日期：

新正頭、新開始，打工仔想來年發展順遂，當然要看看豬年運程！蘇民峰師傅會為各位讀者講解十二生肖的職場宜忌，提升來年財運、事業運、感情運、健康運及人緣運！祝大家豬年行大運，職場無往而不利！

寒命人：出生於西曆8月8日後、3月6日前﹙即立秋後、驚蟄前﹚

熱命人：出生於西曆5月6日後、8月8日前﹙即立夏後、立秋前﹚

平命人：出生於西曆3月6日後、5月6日前﹙即驚蟄後、立夏前﹚

肖蛇者．豬年運程

肖蛇財運、事業運、感情運、健康運及人緣運（按圖了解）：

2019豬年肖蛇運程：變化之年　小心轉變

肖馬者．豬年運程

肖馬財運、事業運、感情運、健康運及人緣運（按圖了解）：

2019豬年肖馬運程：貴人暗中扶助

肖羊者．豬年運程

肖羊財運、事業運、感情運、健康運及人緣運（按圖了解）：

2019豬年肖羊運程：親力親為依靠自己

 

--------2019豬年十二生肖運程---------

【2019豬年十二生肖運程】豬、鼠、牛篇 蘇民峰助你提升事業運！

【2019豬年十二生肖運程】虎、兔、龍篇 蘇民峰助你提升事業運！

【2019豬年十二生肖運程】猴、雞、狗篇 蘇民峰助你提升事業運！

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港復康會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期：1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10084?utm_source=article_279757&utm_medium=referral&utm_campaign=Galentine2019

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！
下載網址：
https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O

【2019豬年十二生肖運程】豬、鼠、牛篇　蘇民峰助你提升事業運！
【2019豬年十二生肖運程】虎、兔、龍篇　蘇民峰助你提升事業運！
【2019豬年十二生肖運程】蛇、馬、羊篇　蘇民峰助你提升事業運！
【2019豬年十二生肖運程】猴、雞、狗篇　蘇民峰助你提升事業運！
【2019生肖運程】即睇豬年運勢排名　蘇民峰教你催財運、健康運
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。