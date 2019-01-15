【2019豬年十二生肖運程】猴、雞、狗篇　蘇民峰助你提升事業運！

新正頭、新開始，打工仔想來年發展順遂，當然要看看豬年運程！蘇民峰師傅會為各位讀者講解十二生肖的職場宜忌，提升來年財運、事業運、感情運、健康運及人緣運！祝大家豬年行大運，職場無往而不利！
寒命人：出生於西曆8月8日後、3月6日前﹙即立秋後、驚蟄前﹚
熱命人：出生於西曆5月6日後、8月8日前﹙即立夏後、立秋前﹚
平命人：出生於西曆3月6日後、5月6日前﹙即驚蟄後、立夏前﹚
肖猴者．豬年運程
肖猴財運、事業運、感情運、健康運及人緣運（按圖了解）：
019豬年肖猴運程：是非稍多 好好維繫關係
肖雞者．豬年運程
肖雞財運、事業運、感情運、健康運及人緣運（按圖了解）：
2019豬年肖雞運程：不輕言轉變 應進修裝備
肖狗者．豬年運程
肖狗財運、事業運、感情運、健康運及人緣運（按圖了解）：
2019豬年肖狗運程：記得思想正面
--------2019豬年十二生肖運程---------
【2019豬年十二生肖運程】豬、鼠、牛篇 蘇民峰助你提升事業運！
【2019豬年十二生肖運程】虎、兔、龍篇 蘇民峰助你提升事業運！
【2019豬年十二生肖運程】蛇、馬、羊篇 蘇民峰助你提升事業運！
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