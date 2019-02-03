【新年職場】拜年最怕親戚問長問短？　6大建議輕鬆介紹工作日常

農曆新年將至，團年飯、開年飯和拜年等種種飯局傾巢而至，面對親戚長輩，感到最大壓力的問題莫過於你做甚麼工作？賺到錢嗎？拍拖未？幾時結婚？買了樓沒有？ 想好好講解自己的工作，應付親戚們的審問，其實都可以有技巧的。

去女朋友家親戚聚會最為大壓力，做甚麼職業、住甚麼屋，都直接影響自己的形象。﹙短片《公屋●居屋●私樓》截圖﹚

當親戚或男女朋友的親戚朋友問你：「你的工作是做甚麼？」，你的答案會直接影響自己在對方心目中的印象，例如，當你介紹自己是當售貨員時，大家或會覺得你是個咄咄逼人或口甜舌滑的人；做會計師的話，那你一定是對數字很敏感；做保險從業員的，你可能很進取等。

那怎樣回答才可以令大家對自己有正面的印象呢？怎樣才可以將自己包裝得吸引一點，好好建立自己的形象？以下會教大家循以下6個方向介紹自己，在親戚朋友中盡力得分！

1.談談你怎樣幫助人

你可能是一個選擇廣告稿的編輯，但你跟親戚說起你的工作時，人家一時間會很難具體地了解你的工作，甚至會覺得你的工作很刻板沉悶。這個時候，你可以試試以「怎樣幫助別人」的方法來介紹自己的工作，例如：我曾以一種特別的呈現方法幫過A客戶製作那些廣告，令很多人對那廣告有深刻印象。如此具體的介紹你的工作，可讓人家對你的工作有更形象化的概念，也會對你的工作價值有更深了解，說不定他們更會就你的分享給予附和（如「我都有看過你的廣告啊！」），讓話題得以延續。

2.說說你工作的軼事

敍述事件是令人信服和投入的良好方法，普林斯頓大學的一項研究發現，敍事者與聆聽者的腦部活動會進行相互映射，所以當你說一些工作的軼事，親戚們都會容易代入你的工作崗位的背景，例如分享最近一個有趣客戶的故事，讓對方了解你日常的工作範疇。

要將審問氣氛化解，試着多說一點自己從事的行業背景。﹙短片《公屋●居屋●私樓》截圖﹚

3.分享有意義的事

先考慮一下親戚們對你的工作有多少認知。假如他們對你的行業一無所知，你便可在介紹自己的職位名稱外，亦分享一些普通人不會知道的行內冷知識和見聞，例如最近行內流行的話題、最新的產品或研究，亦可以說說你最近在工作上學到的新技能，加深他們對你工作的認知。

4.工作對你的影響

可以談談你一路走來的經歷，如為甚麼會加入這一行，初初的感覺是怎樣、工作的這幾年，學到了甚麼實用技能、心態上的轉變和成長、未來有甚麼大目標等，讓親戚們知道你的認真工作態度，並不是三分鐘熱度，而是有長遠的計劃和上進心，留下一個好的印象。

可以談談你一路走來的經歷和未來有甚麼大目標等。﹙GettyImages/VCG﹚

5. 尋找對方的工作與你相關的共同點

雖然是對方先談論起「工作」這個話題，但怎也不可「有你講冇人講」，要讓對方都有發表機會，才是一個成功的對話。不妨留意對方的工作與自己的工作有哪些相關的地方，例如你是從事保險的工作，當講述有次客戶在意外後進行康復治療的過程時，附近的親朋剛好有人是從事康復治療的工作，可以就此將話題延伸，向他請教一點專業意見。如此簡單的帶起話題並建立聯繫，說不定日後可繼續請教對方。

6.保持活躍熱誠

說一些在工作上讓你真正感到興奮及熱衷的話題，當對方看到你如此有熱誠及積極，便會被這氣氛感染，令談話處於正面的狀態。不過，不要帶起一些奇怪話題，如你的工作怪癖或在工作上怎樣對付小人和上司之類，這些待跟對方再熟絡一點才再討論吧，畢竟第一印象很重要。

﹝資料參考：The Muse﹚

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