【職場熱話】吹捧政府工＝畸形價值觀？　網民：求財啫，私企咁奀

年輕人渴求加入政府成為公務員是一個主流趨勢，但只向政府工看，會影響香港未來的發展嗎？日前有網民於網上討論區發言指，這種現是「惡化」、「畸型」，年輕人眼中只有薪高糧準，卻因此不願再拼搏，結果只會令香港的未來失去希望與將來。 這網民的意見有值得參考的地方，不過他的一番意見亦引來其他網民激烈的回應，甚至反駁指該把前因後果調轉看，是社會已沒希望，才使政府工變得如此吸引…

有網民批評年輕人爭相追求政府工加上傳媒大肆宣傳等於人不思進取，社會無希望。（資料圖片）

政府工向來被不少人視為「金飯碗」，它那薪高糧準及甚少炒人的待遇吸引不少人爭相加入政府體系，即使在新制下，公務員的待遇不及從前，但它的起薪與穩定仍是比私人市場來得吸引。

安安穩穩打份工，薪酬待遇又算是不錯，年輕人爭相應徵公務員職位似是理所當然，不過有網民日前卻於網上討論區「連登」發表意見，指這現象其實顯示了社會畸型的一面，甚至希望媒體別再大肆宣傳政府工為「筍工」，鼓勵年輕人爭相投考。

這位網友在以「搵政府工真係覺得香港無未來」為題，詳述他的看法：他認為所有媒體都以大篇幅來宣傳政府職位招聘，加上有人每逢考到政府工便中頭獎似的於社交平台炫耀，是一個「惡化」的現象，又認為人們該是獲聘用到iBank上班或是當上飛機師才值得炫耀。

他更指出，不斷宣揚政府工有多好的社會十分「畸型」，也反映了香港年輕一代「不想再拼搏，失去了獅子山精神」，並表示「從來只有經濟差、無法再發展的地方的人才會那麼消極，考公務員乃不思進取」，因為當沒有人再真心願意留在私人公司，香港的經濟便難以繼續繁榮。最後，他勸喻香港傳媒不要再吹噓、誇大做政府的好處，並年輕人應該趁寶貴的青春出外闖蕩才是。

網民分享對年輕人追捧政府工職位的意見（按圖了解）：

網民分享對年輕人追捧政府工職位的意見（應用程式「連登」截圖）

此番言論在短時間內引來不少熱烈的回應。其中，不少網民都反駁上述言論，表示求職市場之所以傾於追捧政府工，概因私人市場比以前缺乏機會，加上待遇、薪酬都沒有政府工般一樣具吸引力的所致，所以不能把責任全歸咎於在年輕人身上。

除此之外，亦有人指上述言論是倒果為因，不是社會競相追逐政府職位才令香港缺乏希望，相反，是香港的未來本來就缺乏希望，所以才令這麼多人渴求成為公務員。

網友回應（點擊觀看）：

網友就追捧政府工會導致社會失去未來發表意見。（連登討論區截圖）

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是因還是果？

說到底，打工仔很現實的，就算再怎樣重視熱情和興趣，但最基本的麵包及住宿成本正在不斷拉開差距時，人們還是得向現實低頭。又或者人的開心與難過往往都由比較而來：比較是一個原罪，被外在物質、條件吸引是另一個原罪，兩者相加，同樣是打工，但別人的工作可以帶來更大的房屋、更佳的生活條件時，自己就難免羨慕不甘了。

雖然事主的言論也反映了現實狀況：香港確實不如以前般機會多多，只要努力就可以發達的等式在今時今日的香港並不成立，甚至勤力就可成家立室的平凡人生目標也成疑問，只是，當付出努力卻無法達成目標時，不少人就會選擇尋求安穩，而不是再作拼搏。在這種情況下，政府工既安穩，又可帶來更前的起跑線，也實在比投身私人市場來得吸引。

說到底，政府工待遇優厚或多或少與高薪養廉有關，而且政府各個部門亦實在需要大量人手支持才行營運，因此才會不斷有招聘人手的需要。不過，政府的公職向來有效率低、官僚文化牢固等垢病，若年輕人是有求變、愛打拼的心態的話，建議還是深思公務員工作是否適合自己，因為它們一來未必能滿足你的事業拼搏心，二來，你要是肯捱、肯拼、肯學，說不定在私人市場會找到更多發展機會，甚至獲得更理想的收入及事業滿足感呢！

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