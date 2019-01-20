【職場新人】老闆無理取鬧　新仔日日做炮灰？學識四招力保尊嚴

「不會要自己學，不要在那邊等別人來教！」相信不少人在職場上都有過遇上壞老闆的經驗，不肯花錢培訓員工，只想找速成又好用的勞工。根據人力銀行業者的調查，遭遇不合理對待，選擇吞下隱忍的上班族比例更高達77.4％，面對老闆的無理行為，應該如何應對？快把這4招學起來，不再讓自己的權益睡着！

1. 轉換當下空間

子琳是某公關公司的一位職員，主管有次交託她撰寫一個新的企劃案，並在3天內完成，子琳每晚熬夜，每天壓力都很大，總算在主管規定的期限內繳交。沒想到主管看完以後卻劈頭大罵「有沒有帶腦袋來上班？寫企劃案很難嗎？再不會寫，明天就不用來了！」熬夜趕工的努力全付之一炬......

許多人可能在職場中有過被主管罵的經驗，有時候覺得已經盡力做到最好了，卻得不到主管的賞識。當主管正在氣頭上時，千萬不要進行辯解，替自己「爭一口氣」的下場，常演變成「你很難教！」這時，「轉換空間」是相對較合適的方法，避免批評進一步演變成衝突，同時應掌握「不討好、不道歉、不挑釁」的原則，不需要因為主管謾罵而貶低自己，也不需道歉來安撫主管情緒，從錯誤中不斷修正與成長，才能把事情做好。

這時，「轉換空間」是相對較合適的方法，避免批評進一步演變成衝突，同時應掌握「不討好、不道歉、不挑釁」的原則。（Gettyimages／視覺中國）

2. 謹慎且有策略的進攻

承翰是某龍頭科技公司的資深員工，在一次的開會過程中，老闆提出要併購B集團科技公司的計劃，但經過團隊分析後，發現這個合併案在短期內無法成功執行，但該名老闆在業界卻是以「容不下不同意見」聞名的，若超過併購期限等於恥辱性失敗，更可能成為業界笑柄……

在職場中常會遇到和主管持相反意見的狀況，要怎麼讓主管放棄原有的想法，轉而認同且採納你的意見，是一門值得學習的學問，因為要向上提出不同意見，需要很大的勇氣，但如果永遠只會同意老闆的意見，反而淪為不會貢獻點子的應聲蟲。首先，不要脫口而出自己的見解，而是徹底思考並用戰略性的方法表達自己的意見，擬定適當的策略來應對不同的情況，才有辦法獲得老闆的尊重，採納你的建議。

首先，不要脫口而出自己的見解，而是徹底思考並用戰略性的方法表達自己的意見，擬定適當的策略來應對不同的情況，才有辦法獲得老闆的尊重，採納你的建議。（Gettyimages／視覺中國）

3. 練習學會說「不」

宗憲大學畢業後，任職於某行銷公司的專案助理，是公司的「新仔」，但主管常說「那個誰過來一下」，以最「新」為由，要求他多分擔工作，且公司是責任制，事情都要做完才能下班，導致宗憲天天加班到晚上11點才離開公司，滿腹委屈、想拒絕又不善言辭，又認為新人多做一點好像也很應該……

「拒絕別人，其實比想像中還要難做到」，試想今天在排隊結帳的過程中，有其他人插進隊伍，你有勇氣出面制止嗎？練習說「不」，可以從生活周遭開始進行，假設長官指派非專業領域的任務或同事有所委託時，可以先停頓幾秒，再委婉拒絕，但拒絕並非要讓他人覺得難搞，而是用理性來告知對方有心幫忙，但卻心有餘而力不足，避免被牽着鼻子走，接受對方所有的要求。倘若當下臨時想不到婉拒的理由，「離開現場」也是手段之一，藉由上廁所等方式，爭取更多的時間能夠考慮該如何回覆對方。

練習說「不」，可以從生活周遭開始進行，假設長官指派非專業領域的任務或同事有所委託時，可以先停頓幾秒，再委婉拒絕，但拒絕並非要讓他人覺得難搞，而是用理性來告知對方有心幫忙，但卻心有餘而力不足，避免被牽着鼻子走，接受對方所有的要求。（Gettyimages／視覺中國）

4. 離職是最終手段

嘉惠前一天為了公司業務出差，今天一早進公司發現老闆貼在桌上的紙條，上面寫着「明天我來之前，把企劃案放在我桌上」，正當嘉惠感到疑惑時，老闆卻對着她怒吼「企劃書呢？」雖然嘉惠因為出差的關係，並沒有進公司看到老闆留下的字條，正滿腹委屈想和老闆解釋，但卻完全沒有任何機會，老闆像理智線斷掉般不斷謾罵……

「離職似乎很嚇人，但繼續為慣老闆工作更嚇人」如果工作時，身體或心理上有強烈不安全感，面對主管的壓力高過於工作本身，導致生活品質低落、自尊心受挫，那你可能就要考慮離職了，當然，決定要離職也要有一定的心理準備，原則上不要撕破臉、仇恨老闆，相信離職的選項，可以讓自己未來的職涯情況有所好轉。

如果工作時，身體或心理上有強烈不安全感，面對主管的壓力高過於工作本身，導致生活品質低落、自尊心受挫，那你可能就要考慮離職了。（Gettyimages／視覺中國）

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「現在新人真難教！」為何菜鳥做到死還被嫌？不懂這4個「職場眉角」你只能永遠當菜鳥】