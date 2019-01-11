【職場人際】如何將線上人脈帶到事業中？　教你活用社交媒體6招

社交媒體入侵了現代人生活的每一部分，不少人每日花數小時查看個人社交媒體。除了消磨時間、了解朋友的近況、明星名人的生活等，巧妙地應用社交媒體的功能更有助實現個人和職業目標。

打工仔每日花大量時間在社交平台上，是浪費時間抑或幫助事業發展在乎你如何運用。（GettyImages/VCG）

相信大部分打工仔的生活離不開電話，不管工作多忙碌、下班後有多累，我們還是會習慣性地打開Facebook、Instagram等社交平台，八卦一下別人的生活點滴，彷彿要為自己平凡的生活加添色彩。「個個都用社交媒體，唔通個個都識用社交媒體咩？」除了被動地查看別人的動態，你可以學習利用社交媒體的各種功能，以實現個人和職業目標。

你有沒有在社交媒體用過以下六種建立人脈的方式？（按圖了解）

1. 【在Meetup上加入一個小組】 你是Meetup Group的成員嗎？如果不是，你應該加入一個。這個社交平台有不同種類的活動，包括運動、音樂、語言、烹飪、旅遊等，你可以按照個人興趣加入不同團體，甚至創建一個全新的活動，與同道人互相認識，擴闊個人網絡。（GettyImages/VCG）

（資料來源：The Ladders）

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