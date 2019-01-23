【電影行業】學習口述影像　顧及視障聽障觀眾　UA員工：公司支持

去年上映的電影《翠絲》設有口述影像服務，視障觀眾可以先在櫃枱租借觀影設施，簡單調至正確頻道，便可以收聽到由蘇玉華擔任口述影像員的旁述。電影，應該是無分界限，雅俗共賞的藝術，故去年5月起，UA戲院部分院線推行了視障及聽障人士觀影輔助設施計劃，提供口述影像聲軌接收器及感應助聽接收器，推行「觀影共融」理念。 戲院經理Kennie和William都在學習協助視障聽障人士時有所領會，William更向公司主動提出學習口述影像技巧，自我增值之餘，更希望可以貼身貼心理解及協助觀眾所需。

在UA戲院工作了18年的Kennie覺得戲院提供視障及聽障人士觀影輔助設施，是對自己的一大挑戰！﹙高仲明攝﹚

視障聽障人士以前都需要等待機構與戲院合作，才有機會觀賞設有現場口述影像的特別場，現銅鑼灣及青衣城的UA戲院，則提供口述影像公映場，如去年上映的《逆流大叔》及《翠絲》皆為口述影像公映場，令視障聽障人士更方便及有更多機會觀賞電影。分別在UA戲院工作了18年及18個月的Kennie和William，都覺得戲院提供視障及聽障人士觀影輔助設施，是對自己的一大挑戰！協助視障及聽障人士時，有甚麼要注意呢？

協助視障聽障人士要注意甚麼？

口述影像聲軌接收器是供視障人視使用的，連接上耳筒並調至指定頻道後，便可以聽到口述影像旁述，旁述只會描述人物的動作和場景，不會影響演員的對白；而感應助聽接收器是供聽障人士使用的，連接上耳鈎並將其與助聽器連上，便可以減低聽障人士所接收到的雜音，看電影時更集中聽到對白。

Kennie表示，協助視障及聽障人士時，她會先替他們消毒所有用品，然後更換電池以確保電量足夠維持整套電影，「協助視障人士時，我會先在他們旁邊作自我介紹，說說自己的名字及身份，若他需要協助，我就會替他配戴及調校正確頻道。而協助過程，我都會站在他們的左手邊，因為通常他們習慣用右手拿盲人手杖或讓導盲犬在自己的右邊，我們的戲院歡迎視障人士帶同導盲犬。」她補充，會盡量安排視障人士坐在路口位，方便他們進出戲院。

口述影像聲軌接收器及感應助聽接收器是怎樣的？﹙按圖了解﹚

圖為口述影像聲軌接收器及耳筒，可免費租借予視障人士，讓他們聽到口述影像敍述。﹙高仲明攝﹚

至於聽障人士方面，Kennie指他們通常可以自行處理，「但與聽障人士溝通時，我的咬字注意清楚一點，方便他們讀唇。」真實協助過視障及聽障觀眾後，Kennie覺得是一個難得的體驗，「覺得學多了照顧不同觀眾的知識，我亦會時常提醒自己設身處地了解各觀眾的需要。」

學習口述影像的體會

而在UA戲院工作了18個月的William，他是修讀電影研究畢業的，他自言在學時已有接觸口述影像這課題，現難得公司新推行這項服務，他便主動提出學習口述影像，希望能更體會視障人士的需要，「公司讓我在上班時間上堂，現已學了兩個多月，我覺得對了解視障人士的生活很有幫助，要令他們明白電影的內容之餘，亦要尊重他們的想像空間。」

William記起一次在MegaBox UA戲院時，有一位視障人士觀眾，每天都會來看一場電影，有時是港產片，有時是西片，William當時會想：「在沒有字幕協助的情況下，他們對該套電影的理解到甚麼程度？有次該客人看《雪中罪》，電影中很多一片雪地及打鬥兼沒對白的場面，自己可以做甚麼幫到他們呢？」

William記起一次在MegaBox UA戲院時，有一位視障人士觀眾，每天都會來看一場電影，有時是港產片，有時是西片，William當時會想：「在沒有字幕協助的情況下，他們對該套電影的理解到甚麼程度？」﹙高仲明攝﹚

他指口述影像需要熟知劇本及口述影像稿，「就如解碼一樣，要抽取電影重要的元素，然後適當地分晰文字敍述，讓觀眾理解劇情，同時有自己的想像空間。」有時影像、文字與個人感情傳遞的份量，真的很難拿捏，因為每人從電影獲取的感情多少與意義都不同，但適當的留白，讓電影有思考空間，給予電影更多的可能性，不只是單一的發展，這樣更有意思，我們不能剝削視障人士對作品的解讀權。

William表示，「課堂上我們討論過視障人士不能分辨顏色的問題，他們了解光和暗，而其實不同顏色的名字，對他們來說都有不同的氣氛和意思，所以在編寫口述影像稿時，我們都可以使用顏色詞語。」學習口述影像令他學會尊重視障人士的理解能力和想像空間，更加了解他們的世界，在協助他們看電影時，便能了解他們的想法及需要協助的程度。

真實用家有甚麼意見？﹙按圖了解﹚